أول صورة لزوجة الفنان خالد محمود “المحجبة” في ظهور نادر معه.. حسنها حديث الجميع والجمهور: ليك حق تخبيها!!

كتب امير فتحي في السبت 24 ديسمبر 2022 03:50 مساءً - نشرت بعض الصفحات الفنّية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” والتي تهتم بأخبار الفنانين صورة لأول مرة تعرض خلال شبكات الانترنت للفنان خالد محمود وزوجته الجميلة.

والتي ظهرت في الصور وهي ترتدي الحجاب وقد أعطاها الحجاب جمالاً فوق جمالها، مما أدي ذلك الأمر إلى لفت اهتمام الجمهور لجمالها وزينتها الرائعة بالحجاب.

ولم يصرّح خالد محمود عن حياته الخاصة وزوجته وأولاده لذا لا نعرف ما هو اسم زوجته وما إذا كان لديه أبناء أم لا.

صورة نادرة للفنان خالد محمود وزوجته

موقف محرج يوم خطوبتة

ولكن الفنان خالد محمود كشف في إحدى اللقاءات أنه متزوج من “الزقازيق”،عاصمة محافظة الشرقية، وأنه يوم الخطبة اعتمد على صديق له لكي يوصله ولكن صديقه تأخر عليه 3 ساعات، وتسبب في وصوله لبيت العروس في منتصف الليل، ووجد الناس كانت قد غادرت الحفل ولكنه قام بإرجاعهم مرة أخرى وتمت الخطبة.

خالد محمود يكشف سر ملامحه التي تشبه الصينين

كشف الفنان خالد محمود خلال برنامج ليالي رمضان الذي عرض على قناة القاهرة والناس بشهر رمضان الماضي أن والدته صينية ولها أصول تركية ووالده صعيدي قد تعرف عليها والده اثناء دراستها في جامعة الأزهر مشيرا أن والدته تتحدث اللغة العربية جيدا وهو يشبها كثيرا.

كما أضاف خالد انه جده لوالدته كان يدرس بالأزهر الشريف وهو من مسلمين الصين ويعمل داعية هناك وأسلم على يده الكثير حيث أنه كان ينشر الإسلام في شرق اسيا، وأضاف أنه تعدد الجنسات في أسرته جعل عائلته شكلها كوميدي

وقال خالد محمود :” “وأنا واخد كده لاطشة صينية في الشكل، تعالي أتفرجي على بقية العيلة هتلاقي اللي شكله صيني واللي هندي واللي مصري”.

مهنته قبل التمثيل

وأكد أن حلم حياته كان أن يكون طيار وقدم في معهد فنون مسرحية وقبل، وبعدها سمع عن افتتاح معهد الطيران فقدم فيه وخضـــع للامتحان وقبل وعمل في الطيران لفترة ولكنه لم يصل للرخصة الطيران، وتركه لأنه لم يستطع التوفيق بين الطيران والتمثيل.

نبذة عن خالد محمود:

الفنان المصري خالد محمود، هو واحد من النجوم الذين بـزغ نجمهم في مطلع التسعينات وشارك في بدايته مع عدد من عمالقة الفن المصري وكان أول عمل له برفقة الفنان الراحل محمود ياسين في مسلسل “مذكرات زوج”.

رغم أنه من الممثلين المقلين في الظهور على الساحات الفنية، ولا يجسد أدوار البطولة المطلقة، إلا أن أدائه مميز في العمل الفني الذي يشارك فيه، ولد خالد محمود في 26 نوفمبر عام 1969 وتخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية، شارك في العديد من الأعمال السينمائية والدرامية وعرفه الجمهور لأول مرة خلال فيلم “شاويش نصف الليل” مع الراحل فريد شوقي ثم شارك بعد ذلك في العديد من الأعمال الدرامية منها مسلسل (رياح الشرق- السقوط في بئر سبع- خلف الأبواب المغلقة- الحقيقة والسراب- يتربى في عزو- هوانم جاردن سيتي) وكان أخر اعمال مسلسل ظل الرئيس الذي يعتبر نقطة تحول في تاريخه الفني.

وعبر الفنان خالد محمود في أحدث لقاء له في برنامج “نص الحدوتة”، مع الإعلامية شيرين سليمان، والمذاع عبر فضائية cbc، عن سعادته بالأعمال التي قدمها لأن كل واحد منهما له رد فعل جيد مع الناس، مؤكدًا أن والدته هي من اكتشفت موهبة التمثيل لديه.

وأضاف: “من صغري كنت مشـــاغب وكنت حريص منذ الابتدائي على أن أشارك في مسرح المدرسة وكنت شقـــي جدًا، ورغم أن والدتي صينية إلا أنها هي من نمت موهبة التمثيل فيا”.

الخليج 365

الخليج 365