شريهان تستعد للكريسماس بشجرة عيد الميلاد وإطلالة شبابية.. صور

القاهرة - سامية سيد - احتفلت النجمة الكبيرة شريهان، بأعياد الكريسماس والعام الجديد، حيث بدت بإطلالة شبابية أنيقة ومميزة خلال ظهورها أثناء الاحتفال، مرتدية البنطلون الجينز وبلوزة بسيطة مع كوفية مناسبة للأجواء الشتوية الباردة.

ونشرت شريهان، صورة لها وأخرى لشجرة الكريسماس، عبر ستورى حسابها على إنستجرام، على نغمات وموسيقى أغنية We wish you a merry christmas.



أيقونة الاستعراض تحتفل بعيد ميلادها

وفي وقت سابق من هذا الشهر، احتفلت أيقونة الاستعراض النجمة الكبيرة شريهان، بعيد ميلادها، حيث إنها من مواليد حيث 6 ديسمبر عام 1964، حققت نجومية كبيرة اكتسبتها من خلال عدة أعمال قدمتها خلال مسيرتها الفنية، ما جعلها تحتل مساحة كبيرة لدى قلوب محبيها، ممن اعتبروها أيقونة بسبب تلك النجاحات العديدة لها.

بدأت شريهان حياتها الفنية وهى فى الرابعة من عمرها، حيث درست فى طفولتها الرقص التعبيرى فى العاصمة الفرنسية باريس، ثم عادت إلى مصر وشاركت فى بطولة مسلسل "المعجزة" وأنتجته لها والدتها، كما شاركت فى طفولتها فى فيلمى قطة على نار ونصف دستة أشرار وقدمت بعدهما العديد من الأفلام المهمة مثل "خلى بالك من عقلك، قفص الحريم، العذراء والشعر الأبيض، الطوق والأسورة، كريستال، عرق البلح".



ورغم قلة المسرحيات التي قدمتها شريهان، إلا أنها كانت كفيلة بتحقيق الكثير من النجاحات على المستوى الفنى، وهى: "المهزوز، أنت حر، سك على بناتك، علشان خاطر عيونك، شارع محمد على".

وكانت من أهم مناطق تميز شريهان في التليفزيون هى الفوازير الرمضانية التي أعطتها نقلة كبرى في مجال الاستعراضات، والتى لم يكن هناك منافس لها فيها سوى الفنانة نيللي، ومن أشهر فوازيرها، "حاجات ومحتاجات، فوازير حول العالم، ألف ليلة وليلة".



شريهان تهنئ حسين الجسمى بعقد قرانه

كما سبق وهنأت النجمة شريهان، المطرب الإماراتى حسين الجسمى، بعقد قرانه الذي عقده مؤخرا، متمنية له السعادة في حياته الجديدة، وغردت شريهان: "يليق بك وعليك رضاء وتوفيق وكرم وبركة الله رب العالمين.. ربي يسعد قلبك ويحفظك وأهل بيتك وأسرتك وبلدك وشعبك الكريم.. بارك الله لك وعليك وجمع بينكما في خير".