شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق "فى التاكسى" أولى حكايات مسلسل "فى كل أسبوع حكاية" 31 ديسمبر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت قناة cbc عن عرض أولى حلقات مسلسل "كل أسبوع حكاية"، وذلك يوم السبت 31 سبتمبر، وتحمل الحكاية الأولى عنوان "في التاكسي" وبدأت القناة في الترويج للحكاية بعرض البرومو الخاص بها، والذى يقدم بطولتها النجم محمد دياب.

وتعرض الحكاية الأولى من حكايات مسلسل "كل أسبوع حكاية" من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة 8 مساءً عبر قناة CBC، على أن تعاد الحلقة مرة أخرى في تمام الساعة الثالثة صباحًا ثم تعاد مرة أخرى في اليوم التالي في تمام الساعة 12 ظهرًا.

ويعرض المسلسل على قناة CBC DRAMA في تمام الساعة الحادية عشرة، ثم يعاد في اليوم التالي بواقع مرتين في تمام الساعة العاشرة صباحًا ويعاد مرة أخرى في تمام الساعة الرابعة عصرًا.

أولى حكايات المسلسل التي تم الانتهاء من تصويرها هي «في التاكسي» تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي وبطولة دياب، أيتن عامر، محمد على رزق وعدد آخر من الفنانين الشباب، والثانية بعنوان «روليت» بطولة نجلاء بدر ونضال الشافعى ويشارك في بطولتها إنجى شرف، أحمد يونس، أحمد باسم، ماجد إسكندر ومن تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج معتز حسام، والحكاية الثالثة من بطولة محمد كيلانى وكارولين عازمى وإخراج شادى عبد السلام .