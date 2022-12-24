شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا محمود ياسين من أمام الكعبة المشرفة: أتممت عمرتين لى ولأبى "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الفنانة رانيا محمود ياسين، عن سعادتها الكبيرة بأداء مناسك العمرة مرتين في الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية، مشيرة إلى أن العمرة الأولى لها، بينما كانت الثانية لوالدها الفنان القدير الراحل محمود ياسين، داعية الله أن يمن عليها مرة أخرى بزيارة بيت الله الحرام فى مكة المكرمة والمسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

رانيا ياسين في المسجد الحرام

ونشرت رانيا، عدة صور لها من أمام الكعبة، عبر حسابها على فيس بوك، صاحبتها بتعليق: "إمبارح كان آخر يوم في مكة المكرمة أم القرى، والحمد الله أتممت عمرتين واحدة لي والثانية لأبي رحمة الله عليه، والنظرة الأخيرة للكعبة المشرفة، أصعب وداع.. اللهم ارزقنا العودة لزيارة بيتك الحرام وزيارة المسجد النبوي الشريف.. وصلي اللهم وسلم وبارك علي سيدنا محمد النبي الأمي الطاهر الذكي وعلي آلة وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا".

رانيا ياسين

رانيا محمود ياسين تحيى ذكرى وفاة والدها

يشار إلى أنه في وقت سابق من أكتوبر الماضي، أحيت الفنانة رانيا محمود ياسين ذكرى رحيل والدها الفنان محمود ياسين، قائلة عبر حسابها على إنستجرام: "الذكرى الثانية لحبيبى أبى الغالى مر عامان وكأنه إمبارح أو كأنه الآن نفس الألم لما يتغير شىء يا أبي، الله يرحمك ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته في في الفردوس الأعلى يا حبيبي في صحبة الأخيار والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا".



رانيا ياسين أمام الكعبة

رانيا تكشف عن صورة نادرة لوالدها الراحل محمود ياسين

كما سبق وكشفت رانيا، عن صورة لوالدها الفنان الكبير الراحل محمود ياسين، جمعته مع خالها الراحل اللواء ناضر حمدى، وزوج خالتها مهندس الديكور الراحل بدر تيسير، مشيرة إلى أن قلبها يعتصر حزنا على رحيلهم، معبرة عن اشتياقها لهم.

ونشرت رانيا محمود ياسين، الصورة عبر حسابها على انستجرام، وعلقت عليها قائلة: "أجمل ناس فقدتهم واحد تلوا الآخر، بدأت بخالى الغالى اللواء ناصر حمدى، ثم مهندس الديكور بدر تيسير، جوز خالتى وكان أبى الثانى، ثم ختمت بأبى الغالى الذى يعتصر قلبى عليه حزنا كل يوم، وحشتونى أوى يا أجمل الناس فى الحياة، من بعدكم بجد ملهاش طعم، الله يرحمهم ويغفر لهم ويسكنهم فسيح جناته".



رانيا ياسين خلال مناسك العمرة