شكرا لقرائتكم خبر عن جورج وسوف يحتفل بالكريسماس بصورة جديدة له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل النجم جورج وسوف، بالكريسماس، ونشر صورة جديدة له عبر حسابه على إنستجرام، وكتب عليها قائلا:"للحبايب بالأعياد حصة كبيرة ينعاد عليكم بالخير يا أغلى الناس".



جورج وسوف

واحتفل سلطان الطرب جورج وسوف، أمس الجمعة بعيد ميلاده، حيث أنه من مواليد 23 ديسمبر ويعد واحد من أيقونات الطرب في الشرق الأوسط، لما له من مسيرة حافلة بالنجاحات خلال مشوار طويل.

بدأت قصته مع الفن عندما صعد خشبة المسرح لأول مرة بحفل مدرسي، وأبدع في موال قد حفظه عن والده، ومن ثم انهالت عليه العروض لإحياء الكثير من الحفلات بمدينة دمشق، ليأتيه عرض للسفر إلى لبنان وهو لم يتجاوز سن الـ16 من العمر.

وعن سبب تسميته بسلطان الطرب قال في أحد اللقاءات التليفزيونية: كنت أغنى فى باريس خلال حفل، حضر فيها الفنان المصرى عمر الشريف وهو يستمع له كان يقول "الله يا سلطان يا سلطان"، وسمعها أصحاب الصحافة اللبنانية، ومن هنا أطلقوا عليه سلطان الطرب.

لقب "سلطان الطرب" لا يعد اللقب الوحيد الذى تم اطلاقه على جورج وسوف، حيث سبق وتم وصفه بالطفل المعجزة مع بداياته، حينما كان طفلاً وعرف عنه الغناء لعمالقة الغناء مثل ام كلثوم وعبد الحليم وغيرهم من أهم المطربين، مما جعل الجميع يتوقع له مستقبل باهر فى الغناء، وهو ما حصل بالفعل.

ومن أبرز أغانى جورج وسوف خلال مسيرته الفنية أغانى عديدة منها "كلام الناس"، "سهرت الليل"، "طبيب جراح"، "يوم الوداع"، "صابر وراضي" بالإضافة لقائمة طويلة من الأغانى الذى اشتهر بها.