شكرا لقرائتكم خبر عن نادية الجندى تهنئ ياسمين عبد العزيز على "ضرب نار": بالنجاح والتوفيق حبيبتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت نجمة الجماهير نادية الجندى، النجمة ياسمين عبد العزيز، على مسلسلها الجديد" ضرب نار" والمقرر عرضه في السباق الرمضانى المقبل، و انطلق التصوير منذ أيام.

وكتبت نادية الجندى، لياسمين عبد العزيز بعد نشر صورتها من كواليس التصوير عبر حسابها على إنستجرام قائلة:"ألف مبروك ياحبيبتي بتمنا لك النجاح والتوفيق من كل قلبي انتي والعوضى".



نادية الجندى

وكان أحمد العوضي كشف عن تجسيده شخصية رجل من سوهاج، ونشر عبر حسابه على فيس بوك صورة من كواليس الشخصية، معلقا عليها: "جابر الكوماندا وَلد ليل مصاحب الصقر والصقر مصاحبه إحنا كيف الصقور ربنا معلينا وموطي أنفسنا ابن سوهاج ضرب نار رمضان 2023".

مسلسل "ضرب نار" تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك في بطولته سهير المرشدى، هدى الأتربى، إيمان السيد، بدرية طلبة، تامر نبيل، أحمد عبد الله محمود، تيسير عبد العزيز، وعدد آخر من الفنانين ويسجل العمل التعاون الثالث بين ياسمين والعوضى في الدراما بعدما قدما سوياً مسلسلى "لآخر نفس" و"اللى مالوش كبير".

وغاب الثنائي ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى عن المشاركة فى دراما رمضان الماضى، بعدما قدما مسلسل "اللى مالوش كبير" فى 2021 وشارك فى بطولته خالد الصاوى، دينا فؤاد، خالد سرحان، أحمد سعيد عبد الغنى، دنيا عبد العزيز، محمود حافظ، هدى الاتربى، عايدة رياض، أحمد الرافعى، فتوح أحمد، ايمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله محمود، صبا الرافعى، محمود ياسين جونيور، بسنت النبرواى وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى.