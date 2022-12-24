الصور الأولى من خطوبة الفنانة سهر الصايغ.. تمت في أجواء عائلية وهوية عريسها مفاجأة للجميع!! – شاهد

كتب امير فتحي في السبت 24 ديسمبر 2022 02:51 مساءً - في مفاجأة للجمهور، أعلنت الفنانة الشابة سهر الصايغ صاحبة ال (32 عامًا) خطبتها، في حفلة عائلية بسيطة وبعيدًا عن وسائل الإعلام.

ونشرت سهر عبر موقع تبادل الصور على «إنستجرام» صورة جمعتها مع خطيبها وعلقت عليها «الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، أسأل الله أن يتم لنا الخير»،

كما نشرت هنا الزاهد، عبر ستورى على «إنستجرام»، صورة لسهر وعلقت عليها قائلة: «مبروك يا أحلى سهر في الدنيا».

من هو خطيب سهر الصايغ؟

خطيب الفنانة سهر الصايغ هو زميلها من خارج الوسط الفني، وهو طبيب الأسنان صلاح العباسي، أستاذ جراحة الفم وتجميل الأسنان والوجه والفكين بالقصر العيني، وعضو مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان

الجدير بالذكر، أن سهر الصايغ، تخرجت من كلية طب الأسنان جامعة القاهرة، وتمارس المهنة حتى اليوم بجانب التمثيل، دون أن يكون لها عيادة خاصة.

وأكدت سهر الصايغ فى أحد لقاءاتها التليفزيونية أنها لن تترك مهنة الطب فى المستقبل وستعمل على فتح عيادة خاصة بها وذلك بجانب عملها فى التمثيل، وأشارت إلى أن الوسط الفنى به العديد من الأطباء مثل الدكتور يحيى الفخرانى وعزت أبو عوف وكريم فهمى، مشدده على اعتزازها بـ”مهنة الطب”.

إطلالة سهر الصايغ

وظهرت الفنانة سهر الصايغ في حفل خطوبتها بإطلالة جمعت بين البساطة والأناقة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام طويلة باللون البينك الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات بارزة.

حمل فستان خطوبة سهر الصايغ توقيع مصممة الأزياء بسمة سليم، وأكملت إطلالتها بحذاء ذا كعب عالي باللون البينك، وتزينت ببعض الإكسسوارات البسيطة للغاية.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت سهر الصايغ على خصلات الشعر القصير المنسدله، ووضعت بعض لمسات المكياج المرتكزة على الألوان الهادئة.

تعتبر سهر الصايغ من النجمات التي تتميز بإطلالاتها البسيطة و الغير مبالغ فهي تجمع دائما بين الأناقة والأحتشام وهو ما يميزها عن غيرها من نجمات الفن و المشاهير، كما يعتبر الأحتشام من أسرار أناقتها.

آخر أعمال سهر الصايغ

وعلى جانب آخر، تعيش سهر الصايغ حالة من النشاط على المستوى الفني، حيث شاركت في العديد من الأعمال الفنية التي حققت نجاحا كبيرا، من بينهم مسلسل المداح الجزء الثاني والذي تدور أحداثه حول سلسلة من الأحلام الغريبة تراود صابر المداح والذي يجسد دوره الفنان حمادة هلال بطل العمل، ويتبين له أن كل ما يراه في أحلامه يتحقق على أرض الواقع، الأمر الذي يجعل صابر على أعتاب حرب جديدة سيخوضها مع الجن.

وتنتظر سهر الصايغ عرض “فيلم الباب الأخضر” على منصة watch it خلال الأيام المقبلة، حيث يعد من أعمال المنصة الأصلية، والفيلم آخر سيناريوهات الكاتب الكبير الراحل أسامة أنور عكاشة وإخراح رؤوف عبد العزيز، وبطولة إياد نصار، سهر الصايغ، خالد الصاوى، محمود عبد المغنى، بيومى فؤاد، أحمد فؤاد سليم، حمزة العيلى، رشدى الشامى، عابد عنانى، إسلام حافظ وحنان سليما.

وتدور أحداث فيلم “الباب الأخضر” خلال فترة التسعينيات في إطار اجتماعي حول تخلى البشر عن مبادئهم وأخلاقهم وما يترتب عليه من عواقب وخيمة، وتغنى مطربة الراب نغم صالح الأغنية الدعائية للفيلم.

فيلم “الباب الأخضر” قصة وسيناريو وحوار الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، وصوره رؤوف عبدالعزيز بعد حصوله على موافقة أسرة الكاتب الكبير الراحل، والذي كتبه في فترة الثمانينيات ضمن مجموعة من الأفلام التي كتبتها ولم تظهر للنور.

على جانب آخر، تخوض سهر الصايغ دراما رمضان 2023 بمسلسل “بابا المجال“، وهو من بطولة مصطفى شعبان، ياسمين رئيس، سوسن بدر، باسم سمرة، جومانا مراد، رياض الخولي، محمد نجاتي، محمود حافظ، عارفة عبد الرسول، وإخراج أحمد خالد موسى، وتدور أحداثه فى إطار دراما شعبية اجتماعية.

وتشهد الفنانة سهر الصايغ تنوعًا كبيرًا في الأعمال الفنية، ويوجد عدد كبير من الأعمال الفنية التي حققت نجاحا كبيرا، من بينهم مسلسل الطاووس، الذي عرض في الماراثون الرمضاني، بالتعاون مع عدد كبير من الفنانين، أبرزهم سميحة أيوب، أحمد فؤاد سليم، جمال سليمان، مهند حسني، رانيا محمود ياسين، أشرف مصيلحي، ومن تأليف كريم الدليل، ومن إخراج رؤوف عبد العزيز.

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