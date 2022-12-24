تغيرت جذريًا: ملامح أصالة تتصدر الترند مرة أخرى بعد خضوعها لعملية تجميل جديدة.. والجمهور: صرتي أصغر من شام

كتب امير فتحي في السبت 24 ديسمبر 2022 02:51 مساءً - تصدرت ملامح الفنانة السورية أصالة من جديد اهتمام المتابعين خلال الساعات الماضية، وذلك مع انطلاق برنامج “سعودي آيدول” الذي تشارك في لجنة تحكيمه، إذ اكد المتابعون انها اصبحت تبدو اصغر من ابنتها شام الذهبي.

وفي التفاصيل، فقد نشرت اصالة على صفحتها الخاصة عبر “إنستجرام” صورًا لها ترويجًا للبرنامج، ولفت المتابعون التغيّر الكبير في ملامحها.

وكان من التعليقات: “تم اختفاء أصالة بعون الأطباء”، “صرتي أصغر من شام شسويتي”، “راجعه شباب”، “نرفع لدكتور التجميل القبعه برافو عليه أول مره اشوف عمليات بيرفكت كده ماشاء الله حبيت”.

سبب تغير ملامح أصالة

وظهرت أصالة خلال الجلسة بملامح متغيرة تمامًا إذا ظهرت بوجه أنحف كثيرًا وبتحديد لشكل الذقن مما أظهرها أصغر من عمرها كثيرًا، وبدت قريبة الشبة من الفنانة المغربية بسمة بوسيل، زوجة الفنان تامر حسني.

وكانت شام الذهبي، قد كشفت عن خطتها لإعادة بشرة والدتها لنضارتها من جديد قائلة: “ظللت أحضر وأعد فيتامينات قبل خضوعها لعملية التجميل بسنتين، وأزلت الفيلر من وجهها وأعطيتها فيتامينات في الوريد، وكنت أصنع لها العلاجات التي تساعد على تجديد الخلايا وليس الفيلر، لأن الخلايا تشيخ من سن العشرين وتظهر التجاعيد، فجعلت بشرتها سميكة لكي تتقبل أي عملية تجميل”.

أصالة في أولى حلقات سعودي آيدول

وبدأ مساء الثلاثاء الماضي الموافق 20/12 عرض أولى حلقات اكتشاف برنامج المواهب الغنائية “سعودي آيدول”.

وتضم لجنة تحكيم البرنامج 4 من كبار نجوم الغناء العرب وهم؛ أحلام، أصالة، أصيل أبو بكر وماجد المهندس.

ولم تخيب أصالة توقعات الجمهور بالدخول في مناوشات طريفة مع أحلام، حيث بدأت منذ الحلقة الأولى في مشاغبتها ومعارضتها بالرأي.

وكانت أحلام تتحدث إلى إحدى المتسابقات عن ملاحظاتها السلبية حول أدائها، فيما ظلت أصالة تقاطعها لتقول أراء معاكسة مشيدة بكل السلبيات التي ذكرتها أحلام.

ودخلت المتسابقة في نوبة ضحك، فيما لم تتردد أحلام في رد نفس الموقف مع أصالة، حيث أكدت أنها تختلف معها في الرأي منذ زمن طويل، في إشارة إلى علاقة صداقتهما الطويلة التي شهدت خلافات وصلح بينهما.

يُذكر أن برنامج “سعودي آيدول” يذاع كل يوم ثلاثاء في تمام الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مصر، التاسعة والنصف بتوقيت السعودية، عبر قناة MBC1.

ويشهد البرنامج تعاون هيئة الترفية السعودية وشبكة قنوات MBC للبحث عن أبرز المواهب الغنائية داخل المملكة العربية السعودية، وتقديمها للجمهور.

أغاني أصالة نصري الجديدة

في شهر أغسطس الماضي.. طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات -عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب– أغنية دام عزك، للفنانة أصالة نصري، بعد فترة من الترويج لها.

أغنية دام عزك لـ أصالة نصري، من كلمات: احمد علوي، الحان: محمد بودله، توزيع موسيقي: هشام السكران، م صوت وماسترينج:جاسم محمد، إشراف: فائق حسن.

واستقبلت أصالة نصري، 3 أغان جديدة ضمن ألبوم «شايفة فيك»، الأربعاء 7 سبتمبر، وذلك عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات على موقع الفيديوهات “يوتيوب”.

الأغنية الأولى للفنانة أصالة نصري، هو فيديو كليب بعنوان “الرحلة”، والثانية بعنوان “الله جاب”، أما الثالثة والأخيرة فهي بعنوان “إزاي حبيبي”.

كما أعلنت أصالة أنها سجلت ديو مغربيا مع الفنانة أسماء لمنور من إنتاج شركة “روتانا”، كما تحضر لديو جديد مع صديقها الفنان رامي صبري.

وقالت أصالة، في تصريحات لها على هامش حفلها بجدة، إنها اتخذت العديد من القرارات فيما يخص حفلاتها مؤخرا، منها تقديم أغنيات لمطربين آخرين في كل حفل سواء كانوا معاصرين أو من نجوم الطرب الأصيل.

أحدث أعمال أصالة

حققت أغنية الفنانة أصالة نصري التي تحمل اسم “غلبان” 7 ملايين مشاهدة عبر “يوتيوب” بعد 9 أيام من طرحها.

وكانت قد أعلنت أصالة أنها سجلت ديو مغربي مع الفنانة أسماء لمنور من إنتاج شركة روتانا، كما تحضر لديو جديد مع صديقها الفنان رامي صبري.

وقالت أصالة في تصريحات لها على هامش حفلها بجدة، إنها اتخذت العديد من القرارات فيما يخص حفلاتها مؤخرا منها تقديم أغنيات لمطربين آخرين في كل حفل سواء كانوا معاصرين أو من نجوم الطرب الأصيل.

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