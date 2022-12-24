شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد عبد المنعم إبراهيم اليوم.. وفاة زوجته سر إجادته للتراجيديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تميز الفنان الراحل عبد المنعم إبراهيم بقدرته على إضحاك الجمهور من خلال شخصيات كوميدية جسدها في العديد من الأعمال السينمائية والمسرحية ومنها عصفور قمر الدين فى فيلم "سر طاقية الاخفاء"، وسكر فى فيلم "سكر هانم"، وغيرها من الأدوار الكوميدية، إضافة إلى ضحكة شهيرة ميزته.

لكن عبد المنعم إبراهيم الذي تحل اليوم السبت 24 ديسمبر ذكرى ميلاده، برع في تجسيد بعض الأدوار التراجيدية خصوصا في الدراما التليفزيونية ومنها "زينب والعرش"، و"الشهد الدموع" وبعض الأعمال على خشبة المسرح، ويعود السبب في قدرته على تجسيد هذه الأدوار ببراعة إلى معاناته بعد وفاة زوجته الأولى والأيام الصعبة التي عاشها قبل وفاتها بسبب مرضها.





وفاة زوجة عبد المنعم إبراهيم

وكان عبد المنعم إبراهيم كشف في لقاء تليفزيوني قديم أن زوجته الأولى كانت مريضة وعلم من الطبيب أنها ستتوفى بعد 6 أشهر، ووقتها عاش فترة صعبة للغاية في حياته، إذ كانت لا تعرف بحقيقة مرضها، مشيرا إلى أنه كثيرا ما استيقظ في الليل يدعو ربه والدموع في عينيه.

وأوضح الممثل القدير عبد المنعم إبراهيم أن هذه المعاناة جعلته فيما بعد قادرا على تجسيد أدوار التراجيديا.





عبد المنعم إبراهيم واللغة العربية الفصحى

يشار إلى أن الفنان الراحل عبد المنعم إبراهيم يعد أحد أبرز الفنانين الذين أجادوا التمثيل باللغة العربية الفصحى خصوصا في الأعمال التي قدمها بلمسرح القومى ومنها " حلاق بغداد " و " معروف الإسكافى " ، فضلاً عن دورين كوميديين باللغة الفصحي أداهما في فيلمي " إسماعيل يس في البحرية " و" السفيرة عزيزة ".