شكرا لقرائتكم خبر عن بلاك تيما تحيى حفلاً بمسرح ساقية الصاوى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى فرقة بلاك تيما حفلاً غنائيا علي مسرح ساقية الصاوى، اليوم السبت فى تمام الساعة السابعة مساء، على أن يقدم الفريق خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيهم الشهيرة مثل "بحار" و"كل مرة" و"إيه يعنى" و"أخبار أهرام جمهورية".

وكانت قد أشعلت فرقة بلاك تيما خلال حفلها الأخير بالقاهرة الجديدة الأجواء بوصلة غنائية استمرت ساعتين ضمت توليفة من أشهر أغانيها القديمة والجديدة، من بينها "بحار" و"ايه يعني" و"عملنا اللى علينا" و"زحمة"، وذلك فى أول حفل "ستاندينج Standing"، وقد شهد مسرح الحفل، مشاركة مسار إجبارى ووسط البلد وهشام خرما ونوران أبو طالب، فى ليالى فنية.

يذكر أن فريق بلاك تيما تأسس عام 2004 ويضم ثلاثة أعضاء هم أمير صلاح الدين ، أحمد بحر ومحمد عبده ، نجح فى تحقيق قاعدة جماهيرية عريضة بعد أن أقام العديد من الحفلات فى مختلف الاماكن الثقافية فى مصر، كما نال فريق بلاك تيما العديد من الجوائز منها الميوزك أوورد للشرق الاوسط ، وهوفريق غنائي مكون من ثلاثة شباب نوبيين، شارك بالغناء في فيلم "ألف مبروك" عام 2009، طرح ألبوم "بحار" عام 2010، الذي حقق نجاحًا كبيرًا، وطرح ألبومه الثاني بعنوان "غاوي بني آدمين" في شهر أبريل عام 2012، كما حصل الفريق على جوائز "الميما" كأفضل فريق غنائي في الشرق الأوسط.وطرح النجم محمد حماقى، مؤخرًا، أغنية جديدة بعنوان "قلبى حبك جدا" تعاون فيها مع الملحن عمرو مصطفى، والشاعر أمير طعيمة والموزع الموسيقى أحمد إبراهيم، على قناته الخاصة على يوتيوب.