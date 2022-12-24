شكرا لقرائتكم خبر عن كريمة بدير تقدم "حتشبسوت" 5 أيام بالقاهرة والإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم المخرجة كريمة بدير مسرحية "حتشبسوت" لفرقة فرسان الشرق، التابعة لدار الأوبرا المصرية، لمدة خمس أيام بالقاهرة والإسكندرية، حيث تعرض بمسرح الجمهورية أيام 27 و28 و29 ديسمبر، كما ستعرض بمسرح سيد درويش بالإسكندرية لمدة يومين 4 و5 يناير.

مسرحية حتشبسوت من إنتاج دار الأوبرا المصرية، تأليف وأشعار محمد زناتي ، تصميم ديكور وملابس أنيس إسماعيل ، تصميم دعاية مصطفي عوض ، تنفيذ ديكور أحمد زايد ، تنفيذ ملابس هالة محمود ، إعداد موسيقى أحمد الناصر ، أداء صوتي رجوي حامد ، محمد المتولي ، نادين العطار ، تصميم وإخراج كريمة بدير.

وتدور أحداث المسرحية حول الملكة "حتشبسوت"، أبرز الملكات اللاتى حكمن مصر، وأقواهن نفوذًا، فقد كان حكمها نقطة بارزة ليس في تاريخ الأسرة الثامنة عشرة فحسب، بل وفي تاريخ مصر القديمة كله وكيف استطاعت ان تواجه الثقافة التي رفضت أن يكون الحاكم أنثى، وبرغم ذلك استطاعت أن تحكم وحققت كل إنجازاتها التي ما زالت خالدة حتى الآن.

جدير بالذكر أن فرقة فرسان الشرق أسستها وزارة الثقافة عام 2009 بهدف استلهام التراث المصري والعربي وإعادة صياغته فنيا من خلال تصميمات وتابلوهات حركية مبتكرة تحمل صبغة درامية شعبية وتاريخية ثم أنضمت إلى منظومة فرق دارالأوبرا المصرية وظهرت أولى أعمالها عام 2010 باسم الشارع الأعظم بعدها توالت عروضها التى لاقت استحسان وإعجاب الجمهور وحققت نجاحًا كبيرًا ويديرها حاليًا الدكتور عصام عزت.