شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات جديدة تقرب لياو من البقاء داخل صفوف ميلان! والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية إيطالية عن وجود إنفراجة جديدة فيما يتعلق بمصير لياو مع ميلان من تجديد تعاقده أو الرحيل، حيث أشارت العديد من المصادر داخل الروسونيري عن وجود نية لدفع غرامة اللاعب المقررة إلى سبورتينج لشبونة، والتى تقترب من 20 مليون يورو، مما قد يقرب اللاعب إلي البقاء مع الفريق.

وأفادت التقارير أن هناك محاولات مع اللاعب من أجل تخفيض مطالبه المالية بعض الشئ، بعد الموافقة على حل أزمة اللاعب المالية ودفع الغرامة الموقعة عليه، خاصة أن اللاعب كان يطالب بالحصول على 7 مليون يورو فى الموسم الواحد من أجل الموافقة على التجديد قبل أزمة الغرامة.



ميلان يحافظ على نجمه من الرحيل

وأكدت بعض المصادر أن هناك إتفاق يجري بين الطرفين خلال الساعات القادمة من أجل حسم هذا الملف بصورة نهاية قبل إنتهاء 2022، يأتي ذلك ضمن خطة الفريق فى خلق حالة من الإتزان والإستقرار داخل الفريق، فى الوفت الذي ينتهي عقد اللاعب مع الفريق فى صيف 2024.



محاولات لإفساد مخطط ميلان!

وفى سياق متصل، أضافت بعض التقارير أنه ما زال هناك محاولات من أندية تشيلسي ومانشستر يونايتد للتعاقد مع المهاجم البرتغالي الشاب، حيث يحاول مسئولي الفريقين بإقناع اللاعب بعدم تجديد تعاقده مع ميلان، فى مقابل سداد غرامة اللاعب مع شبونة، بجانب منح اللاعب عقد سنوي ضخم بخلاف ما يحصل عليه مع الروسونيري.