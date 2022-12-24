شكرا لقرائتكم خبر عن عبير على تقدم ورشة "اشتغالات المسرحى على قضاياه" بمهرجان المسرح العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم المخرجة المصرية عبير علي ورشة بعنوان : اشتغالات المسرحي على قضاياه الاجتماعية وضرورة الوعي بها ، وذلك ضمن ورش الدورة الـ 13 من مهرجان المسرح العربي المقامة في مدينة الدار البيضاء بداية من 10 يناير 2023، والورشة تحاول تدريب المشاركين فيها على الاشتاباك مع واقعهم وإعادة إنتاجه من خلال المسرح .

المخرجة المصرية عبير على هى مخرجة مسرحية ودراماتورج وسينوجرافر، ومؤسسة "مختبر المسحراتى المستقل" منذ عام 1989، وتعمل في مجال المسرح علي مشروعها فى التأريخ الاجتماعي الشعبي عبر المسرح، بما تجمعه من مصادره الشعبية المتعددة، ثم تعيد نسجه فى عروض فيها من الاسترسال والتناسق والجمال الكثير.

عبير على ليست مجرد فنانة مسرحية، فلها دور كبير فى تحسين بيئة العمل فى المجال الثقافى العام، ولها إسهامها فى تطوير المسرح المصرى، والمسرح الحر على وجه الخصوص، سواء عبر التدريب والتكوين المسرحى، بمشاركتها فى بناء قدرات المئات من فنانى الأقاليم خلال العشرين سنة الماضية، من الذين صاروا جميعهم يدينون لها بالفضل فى تكوينهم الثقافى والجمالى، أو عبر مشاريعها التى نفذت بالتعاون مع مؤسسات الدولة أو المجتمع المدنى.

صممت عبير على، الديكور والملابس مع كتابة وإخراج أكثر من 25 عرضًا مسرحيًا، وصممت كثيرًا من برامج التدريب، ودربت على حرفيات الحكى والمسرح وبناء وإدارة المؤسسات المسرحية، وحكّمت فى كثير من المهرجانات والمسابقات، كما حصلت على العديد من الجوائز والتكريمات المحلية والدولية.

جدير بالذكر أن الهيئة العربية للمسرح تقدم مجموعة من المسرحيين للقيام بمهمة القراءة النقدية للعروض، وخصت كل واحد منهم بعرض من العروض، وزودته بالتسجيل الكامل لهذا العرض قبل شهر من انطلاق المهرجان، ليعد الناقد عدته وليقدم ورقته النقدية في ذات ليلة العرض. وتخصص الندوات النقدية التطبيقية للعروض المتنافسة على جائزة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي.

كما سيتم في العاشر من يناير يوم افتتاح المهرجان إعلان الفائزين في مسابقة تأليف النص المسرحي الموجه للأطفال، والنص المسرحي الموجه للكبار، كما سيتم كشف أسماء لجنة الحكيم في كل من المسابقتين ، واختارت الهيئة العربية للمسرح خمس قامات مسرحية عربية لتكون لجنة تحكيم النسخة العاشرة من جائزة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، وسيتم الإعلان عن أعضاء لجنة التحكيم في حفل الافتتاح.