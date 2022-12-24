شكرا لقرائتكم خبر عن "قضية سنبل" على مسرح الهوسايير اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض مسرحية "قضية سنبل" من إخراج وليد طلعت، على مسرح الهوسايير، اليوم السبت، فى تمام الساعة السابعة مساءً، وهى مسرحية كوميدية غنائية استعراضية.

وتدور أحداث العرض فى بلد هادئ يعيش فيه الناس بسلام، حتى يظهر سنبل وقضيته فتنقسم البلد إلى قسمين، حيث يستأجر حمارا من صاحبه ليذهب إلى مكان بعيد، فى خلال الرحلة يستظل الدكتور بظل الحمار فيشب بينه وبين صاحب الحمار خلاف حول أحقيته في إيجار ظل الحمار، لتبدأ القضية بينهما وسرعان ما تنتشر بين الناس، وتقسمهم إلى جزئين أحدهما معارض والآخر متفق.

مسرحية قضية سنبل تأليف : فريدريش دورينمات، إعداد : لبيب عزت ، ديكور : دكتور محمد سعد ، ازياء : اميرة صابر ، مكياج : ماجد جمال ، تصميم إضاءة : ابوبكر الشريف ، إستعراضات : شيرين حجازي ، تنفيذ استعراضات : أحمد عادل ، اشعار : احمد حسن راؤول، موسيقى و الحان : محمد الصاوي ، مساعدا المخرج : خالد سليمان - سارة صلاح ، مخرجان منفذان : لبيب عزت - طارق سعيد، إخراج : وليد طلعت .

يذكر أن مسرحية "قضية سنبل" تم عرضها أول مرة فى أبريل 2018 بالجامعة الألمانية، وقد حققت نجاحاً جماهيراً، وتمت إعادة عرضها أكثر من 15 ليلة عرض على مسارح مختلفة، مثل مسرح الفلكى بالجامعة الامريكية بوسط البلد ومسرح ملك جبر بالجامعة الأمريكية ومسرح وزارة الشباب والرياضة.