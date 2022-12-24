شكرا لقرائتكم خبر عن بن أفليك يقود سيارته الكهربائية الجديدة فى لوس أنجلوس.. تعرف على سعرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت أعين المصورين الممثل العالمى بن أفليك خلال نزهة فى لوس أنجلوس يوم الأربعاء الماضى بسيارته الكهربائية الجديدة Ford Bronco، وهى سيارة كهربائية بنسبة 100% تكلفت ما يزيد عن 265000 دولار حسب التقارير العالمية، وظهر خلال الصور معه ابنه صموئيل البالغ من العمر 10 سنوات.



بن افليك وابنه

وكان الثنائى بن أفليك وجنيفر لوبيز حرصا على إظهار مدى قوة علاقتهما خلال آخر ظهور لهما معاً منذ فترة طويلة لم يظهرا سوياً، وفقاً لتقرير نشره موقع الديلي ميل، وذلك حينما أمسكا أيديهما في نزهة معًا داخل مدينة لوس أنجلوس.



سيارة بن افليك

وذلك بعدما انتشرت عدد من التقارير التى تؤكد وجود خلافات بين جينيفر لوبيز وزوجها بن أفليك، وأشار التقرير إلى أن نجم "باتمان" لا يعيش مع زوجته في نفس المنزل، وهو ما فسره الزوجان بأنه قرار اتخذاه معاً لكن ذات التقارير تقول إن لوبيز سئمت تدخين بن أفليك، لأن رائحة السجائر موجودة في كل مكان، وهذا يزعجها.

وحسب تقرير آخر حسبما نشر موقع fandomwire يواجه الثنائي صعوبة في الاستقرار في منزلهما الجديد في لوس أنجلوس، كما أشار التقرير أن لوبيز كانت قلقة من أن يتعب أفليك من حياتهم الزوجية، ويبدو أن لوبيز تستعد لمواجهة أكبر مخاوفها، حيث تعاني علاقة جينيفر لوبيز وبن أفليك، نتيجة جداولهما الصارمة ووظائفهما الصعبة، بينما يجب على الزوجين رعاية خمسة أطفال معًا.

إلا أنهما مؤخراً قررا تجاهل تلك الشائعات بالظهور معاً.