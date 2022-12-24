شكرا لقرائتكم خبر عن رامى صبرى يتعاون مع عزيز الشافعى بأغنيتين فى ألبوم "معايا هتبدع" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعاون النجم رامى صبرى، مع الملحن والمؤلف عزيز الشافعى فى ألبومه الجديد "معايا هتبدع" من خلال أغنيتين، الأولى هى الأغنية الرئيسية للألبوم، والتى تحمل اسمه وهى من كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع ومكس وماستر طارق توكل، أما الأغنية الثانية فهى أغنية بعنوان "أنت الأصل" وهى من كلمات تامر حسين والحان عزيز الشافعى وتوزيع ومكس وماستر تميم.

ويحيى النجم رامى صبرى، حفلين غنائيين فى القاهرة يوم 31 ديسمبر الجارى، ضمن حفلات رأس السنة الجديدة، ويقدم خلال الحفلين باقة مميزة من أشهر أغنياته، لا سيما أنه سيقدم بعض أغنيات ألبومه الجديد "معايا هتبدع" بالإضافة إلى أغنياته القديمة.

ويحتوى ألبوم رامى صبرى الذى يحمل اسم "معايا هتبدع" 8 أغنيات متنوعة، يتم طرحها ابتداءً من 20 ديسمبر الجارى حتى يوم 6 يناير المقبل، على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة، كما أن رامى صبرى صور فيديو كليب واحد لجميع أغانى الألبوم بتوقيع المخرج فادى حديد في لبنان، بفكرة جديدة ومختلفة.

يضم ألبوم رامى صبرى "معايا هتبدَّع" 3 أغنيات من ألحانه هى "يمكن خير" سيتم طرحها 25 ديسمبر من كلمات أحمد على موسى، وتوزيع ومكس وماستر طارق توكل، أما ثانى أغنية من ألحانه هي "لما بيوحشنى" من كلمات أحمد على موسى وتوزيع ومكس وماستر طارق توكل وسيتم طرحها يوم 27 ديسمبر، أما الأغنية الثالثة هي "احنا في حتة تانية" من كلمات محمد القياتى وتوزيغ ومكس وماستر اطرق توكل وسيتم طرحها يوم 29 ديسمبر.

ويضم ألبوم رامى صبرى "معايا هتبدع" 5 أغنيات بتوقيع مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين والموزعين، وهى الأغنية الرئيسية للألبوم "معايا هتبدع" من كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع ومكس وماستر طارق توكل وسيتم طرحها يوم 23 ديسمبر.

كما يضم الالبوم أغنية "حبينا" من كلمات تامر حسين وألحان مدين، وتوزيع مكس وماستر طارق توكل وسيتم طرحها يوم 31 ديسمبر، وأغنية "أنت الأصل" من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع ومكس وماستر تميم وسيتم طرحها يوم 2 يناير.

أما أغنية "بتفتكرنى" فهى من كلمات تامر حسين وألحان أحمد حسين وتوزيع ومكس وماستر طارق توكل، وسيتم طرحها 4 يناير المقبل، والأغنية الأخيرة فى الألبوم بعنوان "فاكر نفسك هدية"، من كلمات احمد على موسى، وألحان مدين، وتوزيع مكس وماستر جلال حمداوى، وسيتم طرحها 6 يناير المقبل.