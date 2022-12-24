شكرا لقرائتكم خبر عن بدء عزاء المنتج محمد عمارة بمسجد الرحمن الرحيم وأيمن عزب أول الحضور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ منذ قليل عزاء المنتج محمد عمارة بمسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالم، والذي وافته المنية الأربعاء الماضي، وتم تشييع جثمانه من مسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس، وكان أول الحضور الفنان أيمن عزب .

ولد محمد عمارة فى بيئة فنية ودرس الإخراج كوالده الفنان الكبير إبراهيم عمارة، وعمل في فترة الخمسينيات كمساعد مخرج فى العديد من الأفلام، ومنها أفلام: اشهدوا ياناس 1953 ولحن الوفاء 1955 ولماذا أعيش 1961.

وفى بداية الستينيات عمل كمصور ومدير تصوير فى العديد من الأفلام مثل؛ اقتلنى من فضلك 1965 و من أجل حفنة أولاد 1969 و يارب توبة 1975 ، وفى السبعينيات عمل بالإنتاج فى أفلام مثل قصة الحى الغربى 1979 وياما أنت كريم يا رب.

كما نعاه النجم محمد صبحى، والذى جمعهما العديد من الأعمال الناجحة منها لعبة الست وكارمن وسكة السلامة ومسلسل فارس بلا جواد.

وكتب صبحى على صفحته على فيس بوك: "أخي وصديقي وحبيبي الإنسان والفنان المنتج محمد عمارة الذي أنتج أعظم أعمالي على الإطلاق.. ونيس وفارس بلا جواد ومسرحيات لعبة الست وكارمن وسكة السلامة، كنت سنداً لي وصاحب فضل بعد ربنا سبحانه وتعالي عليا وعلى فنانين كثيرين".

وأضاف صبحى: "لقد رحلت وشعرت بفراقك.. فقدانى الإنسان فيك يا أعظم رجل وأحن صديق.. ستظل شامخاً في قلوبنا وصالحاً بأعمالك أمام الله.. دعواتي أن الله يغفر لك ويرحمك ويدخلك فسيح جناته.. وللأسرة زوجتك وابنك محمد وعمرو الصيفى لكم الصبر والسلوان".