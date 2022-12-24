شكرا لقرائتكم خبر عن شيري عادل: "يحيى الفخراني أبويا الروحي وعندي فوبيا من الأسانسير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة شيري عادل، إنها تعتبر الفنان الكبير يحيى الفخراني والدها الروحي، قائلة: "أعتبره أبويا الروحي، وهو اللي علمني التمثيل، وشاركت معه في عديد من الأعمال في بدايتي الفنية".

أضافت شيري عادل، في لقائها مع الفنان أمير كرارة، ببرنامج "سهرانين" المذاع عبر قناة ON، أنها تخاف منذ الصغر من "الأسانسير" بسبب موقف تعرضت له عندما كانت صغيرة، قائلة: "الأسانسير وقع بيا وأنا صغيرة، وطلعوني ومن يومها فضلت أطلع 14 دور على رجلي من الخوف، وعمرى ما أقدر أطلع أسانسير لوحدي لحد الآن".

وتابعت: "قابلت فان دام صدفة في أحد الفنادق والتقطت معه صورة، ودائما أحرص على الذهاب إلى الجيم".

في نفس السياق، أعرب الفنان شريف سلامة، عن سعادته بمشاركته مع الفنانة نيلي كريم في مسلسل "فاتن أمل حربي"، قائلا: "المنتج ماندو العدل يؤمن بي بشكل جدا، وتقمصت الشخصية مستفزة في المسلسل".

وتابع شريف سلامة، في لقائه مع الفنان أمير كرارة: "أنا عشت الشخصية المستفزة تماما في مسلسل فاتن أمل حربي، لأن الشخصيات البعيدة عني بحبها خاصة وأنني شخص خجول جدا، وفي الشخصيات اللي بعملها بكون على حريتي جدا، وده المكان اللي بلاقي فيه نفسي".

وكشف شريف سلامة، عن بعض الجوانب في شخصيته، قائلا: "عندي فوبيا من الأماكن المغلقة، مثل الأسانسير المغلق تماما، والأماكن الضيفة".