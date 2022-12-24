شكرا لقرائتكم خبر عن رامى جمال: صورت "قمر ومنور" فى سهل حشيش لتنشيط السياحة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان رامى جمال، إن قرار تصوير كليبه الجديد "قمر ومنور" في مصر، جاء بسبب رغبة شركة الإنتاج فى الترويج للسياحة المصرية، من خلال التصوير في سهل حشيش، حيث تم التصوير قرابة الثلاثة أيام، وتم الاستعانة بالمخرج "جون بيريز"، في التعاون الثاني معه بعد أن قدمنا من قبل كليب "اوعديني"، وحقق نجاحاً كبيراً وقتها.

أغنية "قمر ومنور" من كلمات عمرو المصرى، وألحان محمود أنور، وتوزيع أسامة الخطيب، وإشراف ياسر خليل، وكانت واحدة من ضمن أغنيات ألبوم "يستاهل بوستين".

وألبوم "يستاهل بوستين"، ضم 12 أغنية مثل "بقيت أخاف"، "خلينا قاعدين"، "موقف ضعف"، "قمر ومنور"، "أنا دلعت"، "مسيرى أنساك"، "أدبتنا الدنيا"، "شفت الحقيقة"، "سيبنا بعض"، "كلمينى شوية عنى"، "فى جمال كده".

وتعاون رامي جمال في الألبوم مع الشعراء أمير طعيمة، أحمد عبد النبى، محمد أبو نعمه، عمرو المصرى، أحمد المالكى، محمد عاطف، إبراهيم جاد ومن الملحنين أحمد العدل، غريب، محمود أنور، مدين، محمد أنيس.

أما الموزعون فهم أحمد ابراهيم، توما، الهامى دهيمة، وأحمد حسام، وسام عبدالمنعم، أسامة الخطيب، يحيي يوسف، أحمد عبد السلام، كما قدم رامى جمال عددا من الأغنيات من ألحانه.

من ناحية أخرى يغنى المطرب أحمد سالم الشهير بالمطرب النقاش، بالاشتراك مع النجم رامى جمال، أغنية فيلم "شلبى" بطولة كريم محمود عبد العزيز وروبى، ومن إخراج بيتر ميمى، والمقرر عرضه 4 يناير المقبل بدور العرض السينمائية.