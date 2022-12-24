شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى ضيف شرف مهرجان المنصورة المسرحى بدورته الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل مسئولى مهرجان المنصورة المسرحى الاستعدادات الخاصة بالدورة الثانية، التى تقام من 8 إلى 15 فبراير المقبل، ويرأسها الفنان أحمد وفيق، وتحمل اسم المسرحى القدير الراحل عبد الغفار عودة.

واستقر مسئولو المهرجان على اختيار الدكتور أشرف زكي نقيب الفنانين، ضيف شرف الدورة الثانية من المهرجان، حيث عقد مسئولو المهرجان اجتماعا مع أشرف زكي، حضره كل من الفنان أحمد وفيق والبرلماني أحمد الشرقاوي رئيس اللجنة التنفيذية للمهرجان، والإعلامي وليد حسني رئيس اللجنة الإعلامية.

وقال أحمد وفيق إن المهرجان هذه الدورة سيكون مختلفاً تماماً، وسوف يمتد لمشاركة خمس محافظات بالإضافة لمحافظة الدقهلية وبمشاركة عربية واسعة، مبديا سعادته باختيار أشرف زكي ضيف شرف المهرجان، مؤكدا أن هذا سيعطي المهرجان زخما كبيرا.

فيما قال النائب أحمد الشرقاوي عضو مجلس النواب، ورئيس اللجنة التنفيذية للمهرجان، أن الإستعدادات تجري علي قدم وساق وتم التنسيق مع محافظة الدقهلية ووزارة الثقافة، لكي يخرج المهرجان في أبهي صوره ويعبر عن قيمة الفن المصري.

وأضاف الشرقاوى أن الأمانة العامة للمهرجان تضم عددا كبيرا من رموز المجتمع والفن من أبناء محافظة الدقهلية، مشيراً إلى أنه سيتم تكريم اسم الراحل الفنان عبد الغفار عودة، وعدد من الفنانين الراحلين سيتم الإعلان عنهم تباعا.

جدير بالذكر أن مهرجان المنصورة المسرحي تأسس في 2022، وأقيمت دورته الأولى من ‏‏16 إلى 22 يوليو من هذا العام، ويتولى المخرج أحمد عبدالجليل منصب مدير ‏المهرجان، فيما تتولى إيمان أبوالغيط منصب أمين عام المهرجان.