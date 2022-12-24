شكرا لقرائتكم خبر عن كريم محسن يطرح بوستر أحدث أغانيه "وده برضه ينفع" وطرحها 27 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المطرب كريم محسن البوستر الدعائى لأحدث أغانيه بعنوان "وده برضه ينفع" وذلك استعدادا لطرحها يوم الثلاثاء القادم 27 ديسمبر على جميع المنصات والتطبيقات الموسيقية ومواقع التواصل الاجتماعى.

"وده برضه ينفع" من كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع أحمد عادل وميكس وماستر هانى محروس، وتعتبر هذه الأغنية هى الأولى التى يتعاون فيها مع الملحن عزيز الشافعى، كما يحضران للعديد من المشاريع الغنائية أيضا خلال الفترة القادمة.

ويعيش كريم محسن خلال هذه الفترة حالة من النشاط الفنى، حيث يقوم بجلسات عمل فنية للانتهاء من العديد من المشاريع الغنائية الذى يقوم بطرحها خلال العام الجديد 2023 للجمهور ومحبيه.

وطرح كريم محسن مؤخرا أغنية بعنوان "فلاتر" على جميع مواقع التواصل الاجتماعى والتطبيقات الموسيقية وتفاعل الجمهور ومحبيه معها.

يذكر أن آخر ألبومات كريم محسن كان بعنوان "قابل بقى" وضم 12 أغنية وهي: "حبيبي أنا، والفرصة مش سعيدة، وتاتا تاتا، وفجأة اختفت، وعمري ليها، وشكرًا لخدماتك، وتعيش وتسيب، وغالي، وقابل بقى، وزعلان، ولسه حبيبي، وبستناك، ومبروك، وبلاش تتعشم".

وتعاون في الألبوم مع عدد كبير من صناع الموسيقى، حيث تعاون في الكتابة مع أحمد حسن راؤول، وهانى صارو، وحسام سعيد، ومحمد نصار، وعمر عبده على، وأيمن عز، ومحمد مصطفى ملك، وفي التلحين مع محمود أنور، وعمرو الشاذلي، وأحمد الشاذلي، وأحمد يوسف، وفي التوزيع مع زووم، ومحمد شفيق.