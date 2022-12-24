انتصار عبد الفتاح يقدم ورشة عن المسرح البوليفونى بمهرجان المسرح العربى

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القاهرة - سامية سيد - يقدم المخرج المصرى الدكتور انتصار عبد الفتاح ورشة بعنوان: المسرح البوليفوني.. تقنيات التمثيل الصوتية، ضمن ورش الدورة الثالثة عشرة من مهرجان المسرح العربى المقام فى مدينة الدار البيضاء بداية من 10 يناير 2023 حتى 16 يناير.

ورشة المخرج انتصار عبد الفتاح تهتم بمهارات الممثل الصوتية وتوظيف الموسيقى كلغة درامية فصيحة في العرض، وبجانب هذه الورشة هناك ورش أخرى كثيرة منها ورشة عن النص المسرحي والموروث الثقافي كمصدر للكتابة، وتقنيات كتابة النص وعلاقته الجذرية بالمحتوى الثقافي الموروث وإعادة إنتاجه ويقدمها الكاتب الروائي والمسرحي مفلح العدوان

كما يقدم الدكتور جبار جودي نقيب الفنانين العراقيين ورشة بعنوان "السينوغرافيا حامل ومحمول في العرض المسرحي"، وهي ورشة في الاقتصاد والذكاء السينوغرافي في العرض المسرحي ، وورشة أخرى يقدمها المخرج الفلسطيني سعيد سلامة في الإيماء الفصيح "حين تتسع الرؤبا تضيق العبارة".

اختارت الهيئة العربية للمسرح مجموعة من المسرحيين للقيام بمهمة القراءة النقدية للعروض، وخصت كل واحد منهم بعرض من العروض، وزودته بالتسجيل الكامل لهذا العرض قبل شهر من انطلاق المهرجان، ليعد الناقد عدته وليقدم ورقته النقدية في ذات ليلة العرض. وتخصص الندوات النقدية التطبيقية للعروض المتنافسة على جائزة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي.

كما سيتم في العاشر من يناير يوم افتتاح المهرجان إعلان الفائزين في مسابقة تأليف النص المسرحي الموجه للأطفال، والنص المسرحي الموجه للكبار، كما سيتم كشف أسماء لجنة الحكيم في كل من المسابقتين ، واختارت الهيئة العربية للمسرح خمس قامات مسرحية عربية لتكون لجنة تحكيم النسخة العاشرة من جائزة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، وسيتم الإعلان عن أعضاء لجنة التحكيم في حفل الافتتاح.