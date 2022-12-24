شكرا لقرائتكم خبر عن "طماعة" دويتو يجمع الملحن محمد يحيى والمطرب عمر حفظى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الملحن محمد يحيى بإطلاق دويتو غنائى جديد يجمعه بالمطرب الشاب عمر حفظى والذى يحمل عنوان "طماعة"، من كلمات وألحان وتوزيع محمد يحيى ومكساج وهندسة صوت خالد نبيل.

تم تسجيل الأغنية بطريقة الفيديو ليركس video lyrics، ومن المنتظر طرحها على مواقع التواصل الاجتماعى وعدد من القنوات الفضائية مع بداية العام الجديد.



محمد يحيى يحتفل بأغنيته الجديدة



محمد يحيى يحتفل بأغنيته الجديدة

وكان النجم عمرو دياب قد قدم لجمهوره بحفل العلمين الجديدة الشكر للملحن محمد يحيى، وطلب منه الغناء معه، وقاموا بغناء أغنية "ب ح ب ك" من ألبومه الجديد.

وكان قد حل الملحن محمد يحيى ضيفًا على برنامج "نص تون" الذى يعرض على "تليفزيون الخليج 365"، وفى هذا اللقاء تطرق لأمور عديدة حول مسيرته الفنية، وتعاونه مع كبار المطربين، ممن ساهم في أعمال عديدة لهم وضع عليها بصمته، كما تطرق لأبرز المغنيين الذى تعاون معهم ورحلته من البداية، بالإضافة إلى الأغاني الذى طرحها من غنائه وكواليسها.

من ناحية أخري سبق وطرح محمد يحيى أحدث أغانيه وهو كليب "الأغنية"، على "يوتيوب"، والأغنية من كلماته وألحانه وغنائه، وتم تصويرها مع المخرج أسعد شديد، وهي من توزيع محمد عباس.