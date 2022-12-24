“مرايات الحمامات كان فيها كاميرات”.. زيزي عادل تنتقد ستار اكاديمي وتؤكد انه لا يناسب مجتمعاتنا

كتب امير فتحي في السبت 24 ديسمبر 2022 02:55 صباحاً - أبدت الفنانة المصرية المعتزلة زيزي عادل استيائها بسبب مشاركتها في برنامج ستار أكاديمي في بداية مشوارها الفني.

وقالت زيزي عادل،خلال حوارها في برنامج “كلام الناس” الذي تقدمه ياسمين عز عبر شاشة “mbc مصر”، : “لو رجع بيا الزمن أكيد مكنتش هروح برنامج ستار أكاديمي، بعد تغير طريقة تفكيري وتقربي من ربنا وكل اللي بيحصلي ده يخليني أقول إن كان فيه حاجات كتير مكنش المفروض أعملها، ولكن أنا من الناس اللي مبتندمش وبشوف إن كل حاجة حصلت في حياتي ليها ترتيب وكل حاجة ليها أسباب”.

وتابعت: تجربتي في ستار أكاديمي كانت هي بداية النجاح والانطلاقة، عدت من البرنامج مشهورة مع إني مكنش عندي أغنية ولا أي حاجة، ولكن كنت مشهورة كأني نجمة بقالي 10 سنين بغني، ولقيت عروض من شركات إنتاج كبيرة، ولما رجعت مصر مصدقتش عدد الناس اللي كانوا جايين يستقبلوني، لأن أنا قعدت هناك 4 شهور مفيش تليفزيون ومكنتش عارفة أنا معروفة برا ولا لأ، ولا أعرف كان بيتكتب عني أخبار ولا لأ ولما رجعت في صدمة بتحصل كده إني مشهورة والدنيا بتختلف.

وأضافت: فكرة برنامج ستار أكاديمي لا تناسب تقاليد المجتمع، كان فيه كاميرات في كل مكان، حتى الحمامات كان فيها كاميرات عند المرايات، والموضوع ده كان بيضايق.



يذكر أن زيزي عادل أعلنت اعتزالها الغناء نهائيًا في شهر أبريل الماضي، في فيديو نشرته عبر حسابها بتطبيق Instagram، وأكدت أنها قررت الابتعاد عن الشهرة ومغريات الحياة.