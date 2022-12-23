شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير.. روما تقترب من حسم التعاقد مع "فراتيسي" خلال المريكاتو الشتوي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أشارت صحيفة" سكاي سبورت" الإيطالية، عن إقتراب نادي روما من حسم التعاقد مع دافيد فراتيسي، نجم وسط ساسولو الإيطالي، يأتي ذلك بعد إتفاق كلا الطرفين على الصفقة بشكل نهائي، مع حدوث اجتماع آخر بين مسئولي الفريقين الأسبوع المقبل لوضع الرتوش النهائية على التعاقد.

وأضافت التقارير أن حسم نادي روما للصفقة جاء بعد قرار من المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، والذي أبدي إعجابه الشديد باللاعب ونجاحه ضمن خطة الفريق فى الفترة المقبلة من منافسات الدوري الإيطالي، فى ظل عدم تقديم النجم الهولندي فينالديوم الإضافة المنتظرة منه حتى هذه اللحظة.



أسباب دفعت روما للإهتمام باللاعب!

ويعد فراتيسي أحد الأوجه الشابة البارزة فى الدوري الإيطالي هذا الموسم، خاصة أن اللاعب يتميز بالمرونة الحركية والرؤية المميزة لخطوط الملعب، بجانب صغر سن اللاعب صاحب ال 23 عامًا، مما يجعله قابلًا للتطور بشكل كبير، لا سيما أن روما تفتقد لمثل هذه المزايا فى لاعبي وسط الفريق الحاليين.



الموعد النهائي لحسم الصفقة!

ومن المقرر أن يعقد نادي روما جلسة أخري مع اللاعب ومسئولي ساسولو مطلع الأسبوع القادم، فى صفقة قد تقترب من 30 مليون يورو، بجانب وضع بند يتيح لفريق اللاعب الحالي الإستفادة بنسبة 10٪ من إعادة بيع اللاعب فى المستقبل، الأمر الذي ما زال ينظر مسئولى روما فى أبعاده.