شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير.. نابولي بصدد الفوز بصفقة أوناحي فى الإنتقالات الشتوية القادمة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف الموقع العالمي "فوت مريكاتو" عن إقتراب نادي نابولي الإيطالي بالظفر بخدمات النجم المغربي عز الدين أوناحي، لاعب وسط أونجيه الفرنسي، يأتي ذلك بعد صراع كبير شهدته الصفقة فى الأيام القليلة الماضية، ولكن جدية فريق الجنوب فى التفاوض مع اللاعب جعل الأمور تقترب من الحسم لصالحه.

وتألق أوناحي بشكل كبير رفقة أسود الأطلس بكأس العالم الأخير، والذي أقيم فى قطر، حيث كان أحد أبرز المساهمين فى وصول المنتخب المغربي للدور قبل النهائي من البطولة فى سابقة فريدة للمنتخبات العربية والأفريقية، ليحظي اللاعب بإشادة العديد من المدربين على رأسهم إنريكي وتسلط الأضواء عليه بصورة كبيرة.



تأخر برشلونة يهدد إتمام الصفقة!

ويعد تأخر فريق برشلونة فى التفاوض مع الفريق الفرنسي للاعب، أحد أهم الأسباب التى تبعد الفريق الكتالوني عن التعاقد مع اللاعب، فى ظل الجدية والإحترافية التى أتسم بها مسئولي نادي نابولي فى مفاوضاتهم مع اللاعب، حيث من المتوقع أن تصل قيمة الصفقة إلى 35 مليون يورو.



موقف اللاعب من الإنتقال إلى نابولي

ومن جانبه يرحب اللاعب بالإنتقال إلى نادي نابولي فى الفترة الحالية، خاصة فى ظل تواجد الفريق السماوي على صدارة ترتيب الجدول الإيطالي وإقترابه من تحقيق اللقب، بجانب إعجاب المدرب الإيطالي سباليتي بإمكانيات اللاعب، الأمر الذي قد يساعده على التأقلم، خاصة أن المدرب يجيد التعامل مع اللاعبين.