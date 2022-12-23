شكرا لقرائتكم خبر عن إسماعيل فرغلى يعلن وفاة شقيقه الأكبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان إسماعيل فرغلى عن وفاة شقيقه، وكتب عبر حسابه على "فيس بوك": "الدوام لله أخى الكبير فى ذمة الله برجاء الدعاء".



اسماعيل فرغلى

يذكر أن إسماعيل فرغلي يشارك خلال الوقت الحالي في مسلسل "العيلة دي" الذي يعرض عبر شاشة قناة dmc، وهو من بطولة وفاء عامر، محمد ثروت، إنعام سالوسة، إسلام إبراهيم، يوسف عثمان، سلوي عثمان، ريهام الشنوانى، والطفل مؤمن هشام، ضياء الميرغني، علا رامى، ياسمين سمير، عمرو فريد، وعدد من الفنانين الشباب والعمل فكرة يسري الفخراني، تأليف أماني التونسي وشارك فى الكتابة ياسمين رفعت وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة أورما.

وتدور أحداث "العيلة دى" في إطار اجتماعي لايت حول عائلة مصرية تنتمي لطبقة متوسطة مكونة من وفاء عامر (الأم) وزوجها إسماعيل فرغلى (الأب)، وأبنائهما إسلام إبراهيم، يوسف عثمان، ريهام الشنوانى، إضافة إلى طفلين آخرين، ويتم من خلال تلك الأسرة طرح عدة مشاكل وقضايا إنسانية تحدث بالفعل في مجتمعنا الحالي، مثل أزمة البطالة والدروس الخصوصية وأزمة إسكان الشباب في البحث عن ساكن مناسب له وإتجاه الشباب للسفر والعمل وغيرها من القضايا.