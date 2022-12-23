شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شقيق الناقد الفنى طارق الشناوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الناقد الفنى طارق الشناوى عن وفاة شقيقه الدكتور عمر الشناوى، مشيرًا إلى أن صلاة الجنازة على الراحل بعد صلاة الجمعة من مسجد حسن الشربتلى بالتجمع الخامس.

وكتب طارق الشناوى عبر حسابه على "فيس بوك": "البقاء لله توفى شقيقى الدكتور عمر الشناوى رئيس قطاع بالبنك الوطنى وأستاذ غير متفرغ لمادة الاقتصاد فى العديد من الجامعات".

وتابع: "صلاة الجنازة بعد صلاة الجمعة بجامع حسن الشربتلي بالتجمع الخامس إنا لله وإنا إليه راجعون".