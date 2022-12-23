شكرا لقرائتكم خبر عن ألبوم احتفال شذى بعقد قرانها بحضور هيثم شاكر ومى كساب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت المطربة شذى بعقد قرانها على شاب من خارج الوسط الفن يدعى وليد فى حفل اقتصر على حضور الأهل والأصدقاء المقربين، حيث حرص على التواجد كل من مى كساب، المطرب حاتم فهمى وهيثم شاكر الذى شهد على عقد القران، لاسيما أن شاكر يعد من الأصدقاء المقربين لشذى.

ونشرت شذى عبر خاصية ستوري لحسابها على إنستجرام، صورة إمضاء هيثم شاكر على عقد قرانها، وكتبت: إني أطلب إنك تكون شاهد على عقد جوازي ده أكبر دليل على قيمتك عندي وشكرا ليك على كل السنين اللي عدت واللي جاية ربنا يخلينا لبعض يا أخويا وضهري وأطيب وأجدع هيثم في العالم.

وكانت شذى قد تحدثت عن زوجها وليد فى لقاء تليفزيونى وقالت إنها تعيش حالياً قصة حب فى الوقت الحالى: "بني آدم كويس وطيب ومحترم، لكن عنده كذا تجربة ما كنتش كويسة، وأنا ما عنديش مشكلة أقف جمبه، ومش عندى ثقافة نزعل كتير بحس إن عمرنا أغلى من أننا نضيعه بدل الزعل".

وتعافت شذى مؤخرا من إصابتها بفيروس كورونا للمرة الثانية خلال تواجدها في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أعلنت عن اصابتها بالفيروس بنشر صورة نتيجة المسحة والتي ظهرت إيجابية، معلقة عليها: "إيجابي كورونا"، وتابعت: "أيوه بقى يا زوزو ياللي في أمريكا وبتتفسحي وعايشة حياتك، أحب أقول لكل أحبائي إني positive corona الحمد لله قليل البخت يلاقي العضم في الكرشة".

يذكر أن آخر أعمال المطربة شذى أغنية "مخ تخين"، والتي قامت بطرحها مؤخرا عبر موقع "يوتيوب" وعدد من المنصات الغنائية الرقمية والإذاعات.

وتعاونت شذى في الأغنية مع كل من الشاعر الغنائي محمد مصطفى ملك، والملحن مدين، والموزع الموسيقي أحمد عادل، ومهندس الصوت هاني محروس.