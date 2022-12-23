شكرا لقرائتكم خبر عن فرح يوسف تجسد دور شقيقة مصطفى شعبان فى مسلسل "بابا المجال"رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة فرح يوسف فى بطولة مسلسل "بابا المجال" للنجم مصطفى شعبان والذى يتواصل تصويره حالياً للعرض فى شهر رمضان المقبل، حيث تجسد فرح شخصية شقيقة مصطفى شعبان وهى فتاة شعبية وتمر بالعديد من الموافق خلال حلقات العمل.

مسلسل "بابا المجال" بطولة مصطفى شعبان، ياسمين رئيس، سوسن بدر، باسم سمرة، جومانا مراد، رياض الخولى، محمد نجاتى، محمود حافظ، فرح يوسف، سما إبراهيم، عارفة عبد الرسول، محمد رضوان، أحمد كشك وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ورشة كتابة وإخراج أحمد خالد موسى وإنتاج كامل أبو على وتدور أحداث العمل فى إطار شعبى.



فرح يوسف

ويسجل "بابا المجال" التعاون الثانى بين فرح يوسف ومصطفى شعبان وأحمد خالد موسى، بعد مسلسل ملوك الجدعنة" الذى تم عرضه فى شهر رمضان قبل الماضى وشارك فى بطولته عمرو سعد، ياسمين رئيس، رانيا يوسف ، دلال عبد العزيز، عمرو عبد الجليل، أحمد صفوت، وليد فواز، فراس سعيد، عباس أبو الحسن، ليلى حسين، مريم أمين، أحمد كشك، عبد الرحمن القليوبى، بسمة داود، سما ابراهيم، محمد عبد العظيم، وتأليف أمين جمال وعبير سليمان.

ويعرض لفرح يوسف حالياً فيلم "الرجل الرابع" على إحدى المنصات الرقمية، وهو بطولة عمرو عبد الجليل، حمدى الميرغنى، نانسى صلاح، سمر جابر، محسن منصور، ياسر الطوبجى، سليمان عيد، عمرو القاضى، عمرو عبد العزيز، محمد رضوان، زينة منصور، وإخراج محمد كامل.

فرح يوسف من مواليد محافظة الاسكندرية، بدأت التمثيل وهي في سن التاسعة من عمرها ببعض الأفلام المستقلة، كانت بدايتها الحقيقية في فيلم (الماجيك) مع مجموعة من الوجوه الجديدة، وتوالت بعد ذلك مشاركاتها فى الأعمال البارزة منها "ورقة شفرة"، "قبلات مسروقة"، بالالوان الطبيعية"، "ابراهيم الأبيض"، "المركب" ومسلسلات "سقوط حر"، "زواج بالاكراه" و"نابليون والمحروسة" وغيرها.