شكرا لقرائتكم خبر عن كيت هدسون تستمتع بالفروسية بين الثلوج بعد إعلان اتجاهها للغناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت الممثلة الشهيرة كيت هدسون وهى بإطلالة مميزة للغاية تميزت فيها باللون الأبيض عبر "جامبسوت" تميزت به سواء وهى تسير بين الثلوج في "اسبن" أو وهى على متن الحصان مؤخراً مثلما ظهرت في الصور التي نشرتها مواقع أجنبية مثل الديلى ميل للنجمة الشهيرة التي تعيش حالياً حالة من الفرحة بسبب نجاح أحدث أعمالها الممثلة في فيلم A Knives Out Mystery Tastemaker

وكانت النجمة العالمية كيت هدسون كشفت عن مفاجأة لجمهورها مؤخراً ممثلة فى إصدار ألبومها الغنائى الأول العام المقبل خلال مقابلة فى برنامج The Tonight Show مع مقدم البرامج الشهير جيمى فالون، مشيرة إلى أنها تحب الغناء قائلة "أنا فقط أشعر بالغرابة عندما أقول ذلك فإننى بالأساس ممثلة".



كيت هدسون

وانضم إليها في هذا الحدث النجوم المشاركون إدوارد نورتون، وجانيل موناي، وكاثرين هان، بالإضافة إلى ريان جونسون والممثل سول روبينيك.

وكانت الممثلة البالغة من العمر 43 عامًا ترتدى قميصًا أسود لامعًا بأكمام طويلة وتنورة شبكية شفافة بينما كانت تتحدث عن حبها للموسيقى مع جيمى، 48 عامًا، وكشفت كيت فى وقت سابق من هذا العام عن قدرتها على الغناء فى برنامج ألعاب Jimmy's NBC That's My Jam.



كيت هدسون