شكرا لقرائتكم خبر عن محمد نشأت عن إيجار قديم: عشت نفس التجربة فى الحقيقة مع صاحب عمارتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الإعلامى والفنان محمد نشأت، أن شخصية "هشام" التي قدمها في مسلسل "إيجار قديم"، كانت بمثابة نوع جديد من أنواع الشخصيات التي كان يرغب في تقديمها، خاصة إنها شخصية حادة وصادمة، مشيراً إلى أن الجمهور تفاعل معه بسبب حزمه الشديد مع شريف منير بسبب عدم تنازله عن الشقة والأزمات التى حدثت بينهما .

وعن تجربته في المسلسل، أجاب نشأت عن السؤال خلال الندوة الفنية في الخليج 365، حيث كان محور السؤال كالاتى

هل واجهت نفس التجربة في حياتك الحقيقية بالشخصية التي قدمتها في "إيجار قديم"

أجاب نشأت :المفارقة إنني عشت تجربة تتشابه مع تجربة الشخصية التي قمت بتجسيدها في إيجار قديم، فأنا لدى شقة في إحدى المناطق ولدى نفس المشكلة مع صاحب العقار وحاولت أكثر من مرة أن اتفاوض معه بشأن أن يعطينى مبلغاً من المال واتركها له، وبالتالي أنا جسدت الشخصية بحذفيرها، ومشكلتى الحقيقية ساعدتنى كثيراً في الشخصية التي قدمتها في المسلسل، وبالمناسبة حاولت أن أضيف بعض الإفيهات على الشخصية أثناء التصوير، ولكن المخرج والمؤلف اقنعانى أن تلك الشخصية يجب أن تكون حازمة في كلامها ولا تميل إلى أي نوع من أنواع الاشكال الكوميدية حرصاً على شكل الشخصية وتفاصيلها الدرامية.

مسلسل "إيجار قديم"، بطولة شريف منير، فيدرا، محمد الشرنوبى، صلاح عبد الله، ميمى جمال، هشام إسماعيل، حازم سمير، إلهام وجدى، بسمة داود، وأسامة عبد الله وتأليف عمرو الدالي وإخراج طارق رفعت، إنتاج كريم أبو ذكرى، ويقدم العمل دراما اجتماعية بإلقاء الضوء على قضايا اجتماعية من خلال حكايات إنسانية تحدث في عمارة سكنية يسكنها أبطال العمل بنظام الإيجار القديم.