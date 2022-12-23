شكرا لقرائتكم خبر عن وسام ضياء:شخصية طه فى جنائن معلقة تتشابه مع أغلب قضايا الشباب العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الممثل العراقي وسام ضياء والذي جسد دور طه في فيلم "جنائن معلقة"، إن العمل هو أول بطولة سينمائية له، وأن أول لقاء له مع المخرج أحمد ياسين الدراجي كان علي إحدى المقاهي، حيث كانا يعرفان بعضهما كمخرج وممثل، وأنه بعد سنة كاملة من هذا اللقاء طلب منه الدراجي أن يكون أحد أبطال الفيلم، ولكنه عندما قرأ السيناريو لأول مرة خاف من تقديمه لأنه يعيش في مجتمع التعبير فيه عن الرأي ليس أمرا سهلا، وهو ما جعله يخاف علي أسرته أيضا، إلى أن توصل إلى اتفاق مع الدراجي علي حمايته من أي أثار مترتبة علي تقديمه الفيلم، وشرع بعدها في المشاركة بالفيلم ليكتشف أن شخصية التي قدمها بالعمل تتشابه مع شخصيته في الحقيقة، فهو شاب يخفي رغباته ويخشي من طموحه ويعمل في مجال صعب مثله مثل الكثير من الشباب في الوطن العربي.

وأشار وسام إلى أن شخصية طه شخصية شاب يشعر بالذنب طول الوقت وأصعب المشاهد له بالفيلم كان مشهد المواجهة بينه وبين الطفل أسعد لأن الطفل يعي جيدا ما يفعله طه ويفهم دوافعه ومخاوفه والمواجهة بينهما وضعت طه أمام حقيقته وشكلت لحظة الانفجار.

وأوضح وسام ضياء أن عدم وجود المرأة في الفيلم يعود لطبيعية المكان الذي تدور فيه أحداث الفيلم فهو يدور في مكان المرأة فيه مهمشة ومقهورة، مضيفا أن شخصية الحاجي أو "الحاج" ليس بالضرورة أن تكون حقيقية ولكنه ممكن أن يمثل جهة من الجهات أو يمثل نفسه في القصة أو يؤلها المشاهد كما يحب.

فيلم جنائن معلقة عرض في مهرجان البحر الأحمر وترأس لجنة تحكيم المهرجان في النسخة الثانية، المخرج والكاتب العالمي أوليفر ستون، والفنانة نيللي كريم، إلى جانب المخرجة التونسية كوثر بن هنية، بالإضافة إلى المخرج السينمائي الجورجي ليفان كوغوا شفيلي، وأخيراً الممثل الفلسطيني علي سليمان.

وعرض المهرجان 131 فيلماً من الأفلام الطويلة والقصيرة من 61 بلداً، بـ41 لغة، وهي أعمال تحمل بصمة مجموعة من الأسماء العريقة في تاريخ السينما، إضافة إلى العديد من المواهب الشابة، كما استضاف 34 عرضاً أول لأفلام عالمية، و17 عرضاً أول لأفلام عربية، و47 عرضاً لأفلام من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.