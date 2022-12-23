شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد عرض مسرحية سمية الخشاب" كازينو بديعة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ مسرحية "كازينو بديعة" عن بداية عرض المسرحية بداية من يوم 29 ديسمبر وحتى 31 ديسمبرالجارى، وبداية من شهر يناير يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع على أحد مسارح القاهرة الجديدة.

"كازينو بديعة" مسرحية غنائية استعراضية كوميدية من كتابة أحمد الإبياري ومن إخراج طارق الإبياري، ومن بطولة سمية الخشاب، أحمد فتحي، إدوارد، طارق الإبياري، علاء مرسي، إيمي طلعت زكريا، علاء زينهم، أحمد سعد ميشو، وأشعار الأستاذ أبو السعود الإبياري، ومن إنتاج أحمد فهمي وهاني نجيب.

وفي سياق متصل تلعب الفنانة سمية الخشاب دور البطولة في "التاروت" مع الفنانة رانيا يوسف ومن إخراج ابرام نشأت.

فيلم "التاروت" بطولة سمية الخشاب، ورانيا يوسف، مى سليم، ومحمد عز، عبد العزيز مخيون، بجانب عدد من الفنانين ضيوف الشرف منهم أحمد التهامي، ومحمد خميس، ومحمد الشقنقيري، ويوسف منصور طفل الغزالة الرايقة، وكنزي رماح وسعيد يحيي، وتدور أحداث الفيلم في إطار تشويقى مثير حول 3 بنات حصلت لهن حادثة ونرى مدى تأثير الحادثة في حياتهن.