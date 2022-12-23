شكرا لقرائتكم خبر عن "هل سيأتي والديّ لرؤيتى" أفضل فيلم فى مهرجان القاهرة للفيلم القصير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز الفيلم الصومالى "هل سيأتي والديّ لرؤيتى" للمخرج بيدرو هاريس بجائزة أفضل فيلم فى مسابقة الفيلم الدولى لمهرجان القاهرة للفيلم القصير.

وفاز فيلم "صاحبتى" بجائزة أفضل فيلم مصري، للمخرجة كوثر يونس، والذي يعد أول أفلام المخرجة الشابة بعد تخرجها فى المعهد العالي للسينما، وقدمت خلال دراستها فيلمين كمشاريع تخرج.

وكرمت إدارة مهرجان الفيلم القصير الفنان علاء الكاشف والأفلام الحاصلة علي جوائز مهرجان القاهرة الدولى للفيلم القصير CISFF فى دورته الرابعة، أخرج المخرج برهان حنفي ومحمد صلاح حفل الختام.

وشهد مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير خلال الأيام الماضية العديد من الفعاليات ما بين عروض أفلام وندوات تكريم والمناقشات، ومنها ندوة تكريم المخرج يسري نصرالله، وأيضا ندوة تكريم المخرجة والمنتجة ماريان خوري.

وعرضت خلال فعاليات المهرجان العديد من الأفلام منها HAIR TIE, EGG من الصين للمخرج لو رونكسياو، وتدور قصته حول "لين يوكي" طالبة نموذجية في مدرستها الابتدائية، تبلغ من العمر 11 عامًا تستعد لإلقاء خطاب عن عائلتها في اجتماع الآباء الليلة، ولكن بعد أن اكتشفت لين أنها تشارك نفس السر مع زميل مؤذ في الصف، بدأت فى التفكير بالأمر مجددا.

كما عرضت أيضا أفلام Live till I die من السويد، وNorth Pole من مقدونيا وصربيا، وBolide و4 AM من فرنسا، وThe Criminals إنتاج فرنسي وThe Tiktoker من الكاميرون، وفيلم Safe للمخرج إيان بارلينج من الولايات المتحدة الأمريكية.

وتكونت لجنة تحكيم مسابقة الفيلم الدولي من الناقد السينمائي أحمد شوقي، السيناريست مريم نعوم، المخرج مراد مصطفى، والمخرج سامح علاء ، فيما تتكون لجنة تحكيم مسابقة الفيلم المصري من المخرج عماد البهات والناقد السينمائي أحمد سعد الدين والفنانة ثراء جبيل ، أما لجنة تحكيم الفيلم العربي تضم الفنانة لبنى ونس، المخرج أشرف فايق، ومدير التصوير مصطفى عز الدين .

والجدير بالذكر أن مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير CISFF ، اقيم هذا العام في نسخته الرابعة والتي أقيمت فى الفترة من 17 إلى 22 ديسمبر بدار الأوبرا المصرية.