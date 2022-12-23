شكرا لقرائتكم خبر عن كيانو ريفز أثناء جولة بواسطة دراجته النارية قبل عرض John Wick 4 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر الممثل كيانو ريفز أحد أهم نجوم هوليود، ومؤخراً حرص على الاستمتاع بوقته بعد فترة من الضغوطات بسبب الجزء الرابع من فيلمه John Wick الذى سيعرض قريباً خلال عام 2023، إذ رصدته أعين المصورين وهو يحضر لنفسه لجولة بواسطة دراجته النارية الذى يحاول دائمأً قيادتها من حين لآخر.

وظهر كيانو ريفز وهو يمسك بالخوذة الخاصة به أثناء التوجه إلى دراجته النارية من أجل قيادتها في مدينة ماليبو.

من ناحية أخري سبق وأكدت المواقع الأجنبية مؤخرًا عزم كيانو ريفز على إعادة لعب دوره الشهير في فيلم "قسطنطين" الذى عرض عام 2005، خلال فيلم جديد يتم الاستعداد له حاليًا، للفنان الذى يبلغ 58 عام من العمر، وأضاف تقرير موقع الديلي ميل أن الفيلم من تأليف افيكا جولدزمان الذى يكتب السيناريو خلال الفترة الحالية.

وحددت الشركة المنتجة لجون ويك يوم الـ 24 من مارس العام المقبل 2023 كموعد نهائى لطرح الفيلم على مستوي العالم.

الجزء الرابع الجديد من سلسلة John Wick، تم تصوير معظمه في فرنسا وألمانيا ونيويورك واليابان، ومن المقرر أن ينضم كلاً من لورانس فيشبورن ورينا ساواياما وشامير أندرسون، وسكارسجارد ودوني دين، على أن يقود عملية الإخراج تشاد ستاهلسكي.



كيانو ريفز



كيانو ريفز