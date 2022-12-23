شكرا لقرائتكم خبر عن الموت يفجع جومانا للمرة الثالثة.. رحيل ابنتها وحماها وأبيها فى أقل من عامين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى مساء الخميس والد النجمة جومانا مراد، ويتم تشييع الجثمان بعد صلاة اليوم الجمعة من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، ليتم دفنه بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر. وتستقبل النجمة جومانا مراد وزوجها الدكتور ربيع بسيسو العزاء يوم الأحد المقبل بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

ونعت الفنانة جومانا مراد والدها الذى رحل منذ قليل، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، قائلة: أنا قاعدة جنب بابا بس هالمرة غير كل مرة يابا يمكن لإنها آخر مرة، بس أنا حاسة إنك إنت اللي عايش وأنا اللى ميتة".

وتابعت جومانا مراد: "أنت بدار الحق واحنا بدار الباطل، أنت الحقيقة واحنا الكذبة، أنت عند اللي أحن مننا كلنا عليك، فراقك صعب كتير بيوجع يا حبيبي فراقك كسرة قلب وظهر، إنا لله وإنا اليه راجعون الله يرحمك يابا برحمته ويغفر لك ويجعل مثواك الجنة الفردوس الأعلى ويصبرنا على فراقك يا حبيبي والحمد لله على كل حال، أرجو الدعاء لوالدي وقراءة الفاتحة على روحه".

وتلك ثالث حالة وفاة لذوى الفنانة جومانا مراد فى أقل من عامين، ففى 29 مارس 2021 أعلنت الفنانة السورية جومانا مراد وفاة طفلتها ديانا.

وكتبت جومانا حينها: "الحمد لله على كل حال. لله ما اعطى ولله ما أخذ وإنا لله وإنا لله راجعون انتقلت إلى رحمه الله اليوم ابنتنا ديانا ربيع بسيسو، إن شاء الله تكوني شفيعتنا بالآخرة وللجنة يا روح قلب أمك وابوكي، فراقك صعب ومؤلم بس أكيد انتي بمكان أحسن بكتير . يارب ألهمنا الصبر والسلوان وبرد على قلوبنا، لا اعتراض على حكمك يا رب والحمد لله على كل حال، وأنتي طير من طيور الجنة يا أمى".

وفى شهر يوليو عام 2019 أعلنت الفنانة جومانا مراد وفاة والد زوجها الدكتور ربيع بسيسو، وعبرت عن حزنها لفراقه.

وقالت جومانا مراد عبر صفحتها الشخصية بـ"إنستجرام": "إنا لله وإنا إليه راجعون بقلوب مؤمنة وراضية وصابرة ومحتسبة ننعى فقيدنا الغالي عميد المحامين العرب المستشار أسامة توفيق بسيسو رحمة الله، والد زوجي الدكتور ربيع أسامة بسيسو". وتابعت: "سائلين المولى عز وجل أن يثبتنا ويربط على قلوبنا ويقوي إيماننا ويجيرنا في مصابنا".

وكانت النجمة جومانا مراد منشغلة بتصوير مسلسلى"عملة نادرة"، للنجمة نيللى كريم، لتخوض من خلاله سباق دراما رمضان المقبل، والمسلسل يضم مجموعة كبيرة من النجوم بجانب نيللى كريم وجومانا مراد، منهم جمال سليمان وأحمد عيد ومحمد لطفى، من تأليف مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل، بالإضافة إلى مسلسل "بابا المجال"، حيث تقدم النجمة جومانا مراد دور البطولة النسائية أمام النجم مصطفى شعبان، وإخراج أحمد خالد موسى.

وتعود النجمة جوما مراد للدراما الرمضانية بعد غياب عامين، لانشغالها فى السينما بأكثر من عمل فضلا عن مسلسل 45 حلقة وهو "مفترق طرق".