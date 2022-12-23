شكرا لقرائتكم خبر عن هانى رمزى: فؤاد المهندس أستاذ أساتذتنا وسمير غانم مدرسة لوحده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان هانى رمزى، إن قطر عملت حاجة خلت العالم كله يتكلم عنها في كأس العالم، كنا بنروح الاستاد بدرى حوالى 3 ساعات، وكانت الأجواء كلها احتفالية، وكانوا بيقدموا أكل وشرب وهدايا مجانية، وأنا كنت بشجع الأرجنتين في مباراة الارجنتين وكرواتيا، وحضرت ماتش المغرب، والمغرب فريق شرفنا وجعلنا فخورين به.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج مساء دى إم سى مع الإعلامى رامى رضوان: بدأت التمثيل كهاوى، ودخلت كلية التجارة وبعدها دخلت معهد الفنون المسرحية، وعملت مسرحيتين مع الفنان محمد صبحى، الفنان صلاح عبد الله كان بيخرجلنا واحنا في المعهد، وكان بيعزم محمد صبحى على العروض المسرحية، وكنا بنقدم كلاسيكيات وإغريقيات، وكنا بنمثل تمثيل جد ولما كنت بمثل جد الناس كانت بتضحك برضه.

وتابع: بدأت اتوظف في روايات كوميدية وأنا في المعهد ومحمد صبحى أستاذى وكان بيدرسلنا في المعهد وكان بيعلمنا ازاى نتصرف واحنا على خشبة المسرح وعلمنا ازاى نرتجل وان يكون الذهن حاضرا على خشبة المسرح، وانا فرحت جدا بكلام الفنان فؤاد المهندس عنى لانه تبنانى فنيا وخلانى شاركت معاه في فترة من الفترات وعملت معاه فوازير وانا عاشرته إنسانيا وعرفت قد ايه هو فنان متواضع وبسيط وإزاى كان بيساعد الشباب الصغير ويديها إفيهات والكبير كبير وهو طلع أساتذتنا كلهم طلع سعيد صالح وعادل إمام ومحمد صبح يعنى أستاذ أساتذتنا .

وأكمل: نجوم زمان الراحل العظيم سمير غانم مالوش حل ده اسطورة ومدرسة لوحده في الكوميديا ولا يعترف بسن ولا مقام وفى قلوبنا اعظم كوميديان كان موجود وطبعا عادل إمام وسعيد صالح ووحيد سيف ويوسف داوود ومن زمايلى كثير بيضحكونى هنيدى وحلمى واشرف عبد الباقى وعلاء ولى الدين وكل شلة مسرح مصر ومصطفى خاطر شايفة ممثل جيد.