شكرا لقرائتكم خبر عن منى زكى عامل فى ورشة صناعة سفن بدمياط من كواليس تصوير مسلسل "تحت الوصاية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الفنانة منى زكي تصوير مشاهد مسلسلها القادم "تحت الوصاية" داخل أحد ورش صناعة السفن بمدينة عزبة البرج بمحافظة دمياط، وتشهد مدينة عزبة البرج الآن كواليس تصوير مشاهد مسلسل "تحت الوصاية" المقرر عرضه فى موسم رمضان القادم لتعود به الفنانة منى ذكي إلي السباق الرمضاني مجددا بعد غياب لمدة موسمين.

وتدور أحداث المسلسل فى إطار مجتمعي لمناقشة عدة ملفات وتسليط الدور على حياة الصيادين وأيضا صناع السفن داخل مدينة عزبة البرج.

وعلى صعيد آخر، استقبلت منطقة الطابية بعزبة البرج ديكورات المسلسل والذي يستقبل أبطال العمل على مدار عدة أيام حتى الانتهاء من تصوير مشاهد المسلسل.

وحصل موقع ”الخليج 365” على صور للفنانة مني زكي أثناء قيامها بطلاء إحدى السفن داخل كواليس التصوير، وظهرت بطلة المسلسل ترتدى ملابس عاملة بناء سفن أثناء تواجدها بين عمال إحدى الورش المتواجدة بالمدينة.

وشهدت المنطقة أيضا تواجدا أمنيا مكثفا لتأمين موقع التصوير منذ اليوم الأول من تواجد أسرة العمل وحتى الآن، ومن المقرر إنهاء تصوير مشاهد مسلسل مني زكي الجديد داخل مدينة عزبة البرج خلال الأيام المقبلة.

وقامت أسرة العمل بتجهيز عدة أماكن بمنطقة الطابية داخل مدينة عزبة البرج، فضلا عن تحضير أمكان أخرى بمنطقة حلقة السمك بالمدينة.

وكانت مدينة عزبة البرج استقبلت عددا من المشاركين فى العمل خلال الأيام الماضية لتحضير بعض المشاهد الخاصة بالمسلسل.

مسلسل "تحت الوصاية" مكون من 15 حلقة تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وإنتاج "ميديا هب - سعدى جوهر"، وبطولة منى زكى، دياب، نسرين أمين، رشدى الشامى، مها نصار، خالد كمال، محمد عبد العظيم وعدد آخر من الفنانين، وذلك استعدادا لانطلاق تصوير المشاهد الخاصة بالمسلسل.