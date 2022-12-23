شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر لورانس بصحبة زوجها كوك مارونى فى شوارع نيويورك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعيش الممثلة جينيفر لورانس حياة هادئة بصحبة زوجها كوك مارونى، إذ دوماً ما يحرص الثنائى على الاستمتاع بوقتهما في هدوء بعيداً عن أعين المصورين، إلا أنهما مؤخراً ظهرا معاً في شوارع مدينة نيويورك، حيث ارتدت لورانس معطف مميز وبصحبتها زوجها أثناء سيرهما قبل استقلال سيارتهما.

وتحاول جينيفر لورانس الاستمتاع بوقتها مع زوجها خلال تلك الفترة من العام تحديداً قبل نهايته، بعد عام مزدحم بالأعمال، مثلما ظهر أيضاً قبل أيام حينما ظهرت على طبيعتها للغاية خلال نزهة غير رسمية مع زوجها وطفلهما.

وقد انشغلت جينيفر لورانس طوال الفترة الأخيرة بالعمل على مشروعها الأخير الممثل في فيلمها No Hard Feelings، وظهرت منذ أيام في مونتوك، الواقع في هامبتونز داخل مدينة نيويورك، من اجل استكمال تصوير مشاهدها للعمل التي تحاول الانتهاء منه قريباً، وارتدت لورانس رداء أرجوانيًا فخمًا بين لقطات التصوير.

وكانت النجمة العالمية جينيفر لورانس، قد تحدثت عن الجانب المظلم عندما حققت النجومية العالمية من خلال سلسلة The Hunger Games بعد عرض الفيلم فى عام 2012، حيث اعترفت بأنها شعرت بأنها "سلعة" وفقدت إحساسها بالسيطرة، وذلك حسبما قالت فى تصريحات خلال مهرجان لندن السينمائى.

وأضافت الممثلة البالغة من العمر 32 عامًا، وفقًا لمجلة Variety، "كنت أشعر بفقدان السيطرة على نفسى تمام"، وأدلت النجمة العالمية بهذه التصريحات لـ"فرانسين ستوك" خلال مقابلة على خشبة المسرح فى سلسلة حوارات الشاشة لمهرجان لندن السينمائى.