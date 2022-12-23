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حميد الشاعرى: كوّنت أول فرقة موسيقية فى عمر 15 عاما

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القاهرة - سامية سيد - حل النجم حميد الشاعرى ضيفا على النجمة أنغام في برنامج "أنغام" المذاع على قناة Dmc، اليوم الخميس وكشف حميد خلال الحلقة عن أهم محطات مشواره الفني.

وفى تقديم ضيفها قالت أنغام: "إن حميد استطاع أن يكتب مرحلة فنية باسمه ويقدم شكل موسيقى لم يكن موجودا قبله".

وخلال الحلقة قال حميد الشاعرى: "عملت فرقة سنة 1982  تضم أعضاء من بلاد عربية مختلفة، كان عندى 15 سنة، وبنعمل أغانى خاصة بينا، أغنيات شعبية عربية ، وكنا بنقدم أغنياتنا فى المدرسة.. كان فيه التقاء ثقافات بينا".

وحكى حميد الشاعرى موقفا طريفا جمعه بالفنان الراحل على حميدة قائلا: "كنا فاكرين على حميد ة متوفي، كان فيه شائعة طالعة عليه، ولقيته بيكلمنى يقول لى: أنا عايش وعايزين نشتغل مع بعض". وعن أغنياته التي عاشت لسنوات طويلة، صرح: "عندي تجارب كتير منجحتش فى وقتها".

ووأوضح حميد: "من حسن حظى إن أول ألبوم أعمله كان مع علاء عبد الخالق ، وكنت سعيد جدا إن بعمل ألبوم لحد غير.. أكتر مطربين عملت معاهم دويتوهات، علاء عبد الخالق، ومنى عبد الغنى وحنان وفارس".

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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