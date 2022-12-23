شكرا لقرائتكم خبر عن حميد الشاعرى: كوّنت أول فرقة موسيقية فى عمر 15 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل النجم حميد الشاعرى ضيفا على النجمة أنغام في برنامج "أنغام" المذاع على قناة Dmc، اليوم الخميس وكشف حميد خلال الحلقة عن أهم محطات مشواره الفني.

وفى تقديم ضيفها قالت أنغام: "إن حميد استطاع أن يكتب مرحلة فنية باسمه ويقدم شكل موسيقى لم يكن موجودا قبله".

وخلال الحلقة قال حميد الشاعرى: "عملت فرقة سنة 1982 تضم أعضاء من بلاد عربية مختلفة، كان عندى 15 سنة، وبنعمل أغانى خاصة بينا، أغنيات شعبية عربية ، وكنا بنقدم أغنياتنا فى المدرسة.. كان فيه التقاء ثقافات بينا".

وحكى حميد الشاعرى موقفا طريفا جمعه بالفنان الراحل على حميدة قائلا: "كنا فاكرين على حميد ة متوفي، كان فيه شائعة طالعة عليه، ولقيته بيكلمنى يقول لى: أنا عايش وعايزين نشتغل مع بعض". وعن أغنياته التي عاشت لسنوات طويلة، صرح: "عندي تجارب كتير منجحتش فى وقتها".

ووأوضح حميد: "من حسن حظى إن أول ألبوم أعمله كان مع علاء عبد الخالق ، وكنت سعيد جدا إن بعمل ألبوم لحد غير.. أكتر مطربين عملت معاهم دويتوهات، علاء عبد الخالق، ومنى عبد الغنى وحنان وفارس".