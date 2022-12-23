شكرا لقرائتكم خبر عن مى سليم تحتفل بإطلاق أغنيتها الجديدة "احنا كبنات" بحضور فريق العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت النجمة مى سليم بإطلاق أغنيتها الجديدة "احنا كبنات" كلمات محمد مصطفى ملك لحن محمود أنور توزيع محمد مجدي، وهى أغنية موجهة للبنات وتناقش نظرة المرأة للرجل، قامت بتسجيلها منذ ما يقرب من شهر فى احد استوديوهات الصوت.

وحرص على حضور إطلاق الأغنية شقيقتها ميس حمدان وفريق عمل الأغنية الشاعر محمد مصطفى ملك والملحن محمود أنور والموزع محمد مجدي والمطرب كريم أبو زيد، والملحن أحمد زعيم والشاعر أحمد حسن راؤول والمنتجة آلاء لاشين.

وكانت آخر أغانى مى سليم "أعلنت الحرب" من كلمات سلمى رشيد، وألحان هيثم نبيل، وتوزيع أحمد عبد السلام، فيما آخر ألبوماتها بعنوان ألبوم "ولا كلمة" الذى طرحته فى عام 2016، وضم 10 أغانٍ هى "ما تخصش غيرى"، "ولا كلمة"، "المجنى عليها"، "بطل تعاكسنى"، "قبول ربانى"، "ابن الأصول"، "حبايبه كتير"، "صورته حبيبتى"، "قسمة ونصيب" و"اطمنت على نفسى".

وفى سياق آخر، تواصل مى سليم تصوير دورها في فيلم "التاروت" الذى بدأت مشاهدها فيه الأسبوع الماضى، وتجسد مى خلاله خلال الأحداث شخصية "ريهام" التي تعمل كمقدمة برامج طبخ، وصديقة للثنائي سمية الخشاب ورانيا يوسف منذ الطفولة.

فيلم "التاروت" بطولة سمية الخشاب، ورانيا يوسف، مى سليم، ومحمد عز، عبد العزيز مخيون، بجانب عدد من الفنانين ضيوف الشرف منهم أحمد التهامي، ومحمد خميس، ومحمد الشقنقيري، ويوسف منصور طفل الغزالة الرايقة، وكنزي رماح وسعيد يحيي، وتدور أحداث الفيلم في اطار تشويقى مثير حول 3 بنات حصلت لهن حادثة ونشوف مدى تأثير الحادثة في حياتهن.