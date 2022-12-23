شكرا لقرائتكم خبر عن خالد النبوى يبدأ تحضيرات "الإمام الشافعي" ويتدرب على ركوب الخيل والان مع تفاصيل الخبر
وسيتم عرض المسلسل في سباق دراما رمضان المقبل، حيث يعتبر أول مسلسل سيرة ذاتية دينية في سباق رمضان المقبل، بعد غياب السيرة الذاتية لعدة سنوات طويلة نظرا لتكاليفها العالية في الإنتاج.
وقال مخرج العمل إنه تم عمل جلسات مكثفة مع الفنان خالد النبوي، وجاري التعاقد مع أبطال المسلسل، حيث سيضم مُمثلين من جنسيات مختلفة، خاصة سوريا والأردن ولبنان وكذلك ممثلين أمريكيين.
"الإمام الشافعي" يحكي قصة حياة الإمام الشافعي، ويؤدي دوره خالد النبوي، سيناريو وحوار مريم نعوم، إخراج الليث حجو.
وكانت آخر أعمال الليث حجو الدرامية مسلسل "سنوات الحب والرحيل"، الذي يتناول حقبة تاريخية مهمّة هي فترة سفر برلك، وصدور فرمان الخدمة العسكرية الإلزامية الذي أصدره السلطان العثماني، وهي الفترة التي يلتحق بها أربعة شبّان بالخدمة العسكرية العثمانية، وقد صُوّرت معظم مشاهد المسلسل في مصر، وهو مكون من 20 حلقة، ويُشارك فيه، إلى جانب عابد فهد، فادي صبيح، أنس طيّارة وديمة الجندي