شكرا لقرائتكم خبر عن خالد النبوى يبدأ تحضيرات "الإمام الشافعي" ويتدرب على ركوب الخيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد المخرج السوري الليث حجو جلسات عمل لمسلسله التاريخي "الإمام الشافعي" لاختيار النجوم المشاركين وتحديد أماكن التصوير، ومن المقررأن ينطلق التصوير في أول العام المقبل بعد الاستقرار على الفنانين المشاركين في العمل بجانب بطل العمل خالد النبوي، فيما يقوم النبوي حاليا بالاستعداد لدوره حيث يتدرب علي ركوب الخيل إضافة إلى تأهيل نفسه رياضيا.

وسيتم عرض المسلسل في سباق دراما رمضان المقبل، حيث يعتبر أول مسلسل سيرة ذاتية دينية في سباق رمضان المقبل، بعد غياب السيرة الذاتية لعدة سنوات طويلة نظرا لتكاليفها العالية في الإنتاج.

وقال مخرج العمل إنه تم عمل جلسات مكثفة مع الفنان خالد النبوي، وجاري التعاقد مع أبطال المسلسل، حيث سيضم مُمثلين من جنسيات مختلفة، خاصة سوريا والأردن ولبنان وكذلك ممثلين أمريكيين.

"الإمام الشافعي" يحكي قصة حياة الإمام الشافعي، ويؤدي دوره خالد النبوي، سيناريو وحوار مريم نعوم، إخراج الليث حجو.

وكانت آخر أعمال الليث حجو الدرامية مسلسل "سنوات الحب والرحيل"، الذي يتناول حقبة تاريخية مهمّة هي فترة سفر برلك، وصدور فرمان الخدمة العسكرية الإلزامية الذي أصدره السلطان العثماني، وهي الفترة التي يلتحق بها أربعة شبّان بالخدمة العسكرية العثمانية، وقد صُوّرت معظم مشاهد المسلسل في مصر، وهو مكون من 20 حلقة، ويُشارك فيه، إلى جانب عابد فهد، فادي صبيح، أنس طيّارة وديمة الجندي