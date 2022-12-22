شكرا لقرائتكم خبر عن توتنهام يدخل في صراع لخطف نجم يوفنتوس والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يواصل مسئولو نادى توتنهام هوتسبير الإنجليزي، العمل خلال الفترة الحالية على الدخول في مفاوضات مع العديد من الصفقات القوية من أجل تدعيم صفوف الفريق والعودة إلى المنافسة على الألقاب مرة أخرى.

وكشفت تقارير صحفية إنجليزية، على أن إدارة نادي توتنهام هوتسبير، تهتم بالتعاقد مع النجم الفرنسي أدريان رابيو، نجم فريق يوفنتوس الإيطالي، علمًا أن عقده مع السيدة العجوز ينتهي في نهاية هذا الموسم.

ووفقًا للمعلومات الواردة من صحيفة " كورييري ديلو سبورت " الإيطالية، فإن توتنهام يقود سباق التوقيع مع رابيو، صاحب الـ27 عامًا.

وارتبط رابيو بالعديد من الأندية أبرزها تشيلسي وبرشلونة، في حين كان اللاعب قريب جدًا من الإنتقال إلى مانشستر يونايتد في الصيف الماضي.

ومن المتوقع أن يتخذ رابيو قراره في الفترة المقبلة سواء بتجديد عقده أو الرحيل.