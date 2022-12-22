شكرا لقرائتكم خبر عن حميد الشاعرى: أول أغنية لحنتها كنت فى 6 ابتدائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل النجم حميد الشاعرى ضيفا على النجمة أنغام فى برنامج "أنغام" المذاع على قناة Dmc، اليوم الخميس وكشف حميد خلال الحلقة عن أهم محطات مشواره الفني.

وفى تقديم ضيفها قالت أنغام إن حميد استطاع أن يكتب مرحلة فنية باسمه ويقدم شكل موسيقى لم يكن موجود قبله. ووجهت أنغام سؤالا إلى حميد قائلة: "مين أول حد حبيت المزيكا بسببه؟" فأجاب حميد: "فى عمر 6 سنوات خالتى كانت جايبالى (بونبونيرة) قعدت أشوف النغمات عليها، واكتب 1 و2 و3، وبعد كدة والدتى اشترت لى ساكسفون".

وأضاف حميد: "لما رحت المدرسة فى محافظة الإسكندرية، أستاذى قال لأمى: ده لازم يدرس مزيكا، ودخلت كونسرفتوار الإسكندرية. ولحنت وأنا فى 6 ابتدائى، أغنية اسمها (6 أكتوبر أحلى هدية)، كان عندى بيانو فى البيت، وكل ما أنجح يجيبولى آلة موسيقية". وتابع: "كنت بعشق عبد الحليم، ومحمد فوزى، وألحان محمد عبد الوهاب كانت الأقرب إلى قلبى". وعن طفولته فى مدينة الإسكندرية قال: "إسكندرية غالية عليا قوي، وذكرياتى الحلوة كلها فيها".

فى جانب آخر، تلتقى النجمة أنغام جمهورها فى الكويت بعد شفائها من أزمتها الصحية الأخيرة التي تعرضت لها مؤخرًا وذلك يوم 26 ديسمبر على مسرح أرينا الكويت.

وتعافت النجمة أنغام من أزمتها الصحية التي ألمت بها خلال الفترة الأخيرة، ووجهت الشكر لجمهورها الذى غمرها بدعواته بجانب أسرتها وأصدقائها والأطباء الذين أشرفوا على علاجها.

وكتبت أنغام عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور "إنستجرام": "الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه.. لقد منّ الله عليا بالشفاء بفضل دعائكم وحبكم الذى غمرني من كل جانب".

وأضافت: "لازم أعبر عن شعورى بالامتنان الشديد لمرورى بهذه المحنة التى تحولت إلى منحة إلهية لأرى من خلالها كل هذا الحب الذى لم أكن لأستطيع تجاوز هذه الوعكة بدونه وبدون دعاء جمهورى الحبيب الغالى.. أنا عاجزة عن الشكر والتعبير عن حبى لكم .. أنتم بالنسبة لى الروح لجسدي".

وتابعت: "الأطباء الأكفاء اللى أشرفوا على متابعة حالتى وعلاجى وقاموا برعايتى على أكمل وجه .. حقيقى الف شكر مش كفاية".

كما خصت بالشكر أسرتها قائلة: "أولادى حبايبى وأسرتى اللى مسابونيش لحظة ربنا يخليكم ليا وميحرمنيش من حبكم أبداً".

وأضافت: زملائى حبايبى وأصدقائى اللى شعرت بخوفهم الحقيقى ولهفتهم عليا.. شكرًا على مشاعركم الصادقة.. أنا حقيقى محظوظة بكم.. كفاكم الله جميعًا شر المرض وعافاكم ورزقكم الصحة والعافية".