شكرا لقرائتكم خبر عن إضافة عرض جديد لـ Disney on ice فى مصر 29 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفاجئ الشركة المسئولة عن عرض Disney on Ice، محبيها بإضافة عرض جديد إلى خريطة عروض Live Disney on Ice في مصر، يوم الخميس 29 ديسمبر الجاري، لإتاحة الفرصة لعدد أكبر من الجمهور للاستمتاع بهذه التجربة الرائعة، وذلك بعد نفاذ ما يقرب من 90% من كمية التذاكر الخاصة بالعرض خلال شهرين فقط منذ الإعلان عنه في بداية أكتوبر 2022 .

ينعقد الحدث تحت رعاية معالي السيد أحمد عيسى وزير السياحة وممثلي هيئة تنشيط السياحة والراعي الرسمي كريد، والراعي التكنولوجي اتصالات e& خلال الفترة من 21 إلى 31 ديسمبر الجاري.

يمتلئ برنامج عروض Live Disney on Ice بالعديد من المفاجآت، خاصة أنه سينتهي فى ليلة رأس السنة الجديدة، مما يمنح تجربة أكثر متعة وطريقة خاصة للاحتفال بتلك اللحظة، و سيتمكن العملاء من تذكر تجربتهم المذهلة التى لا تقدر بثمن من خلال شراء مجموعة مختارة من هدايا ديزني على الجليد.

وتدور قصة العرض Disney on ice حول رحلة "ميكي ماوس" وأصدقائه "ميني ماوس ودونالد داك وجوفي" في البحث عن ذكرياتهم المفضلة؛ حيث سيتمكن الجمهور من أن يكونوا جزءًا من هذا العرض المبهر، ومساعدة شخصياتهم المفضلة من خلال استخدام جهاز ميكي اللوحي التفاعلي أثناء خوضهم للمغامرات في قصص ديزني الشيقة التي يشاركونها خلال العرض.

كما ستتمكن العائلات من الانضمام لرحلة مع شخصية "موانا" الشجاعة التي تخوض مغامرة في أعالي البحار لإنقاذ جزيرتها برفقة البطل ماوي، لتنتقل بعدها إلى مملكة أريدنيل الثلجية، حيث تكتشف الأميرتان الشقيقتان آنا وإلسا أن الحب الحقيقي هو القوة الأعظم من خلال شخصيات Frozen والتي ستتواجد لأول مرة في مصر، ووصولًا إلى الاستمتاع بالعروض المميزة في فيلم مساعد الساحر. العروض الجديدة تقام بصالة استاد القاهرة الدولي، ويمكن للجمهور حجز التذاكر من خلال موقع شركة تذكرتي.