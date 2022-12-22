شكرا لقرائتكم خبر عن أبو: أغنية "أنت حلوة" للست المصرية.. ويسرا وش الخير عليا فى 3 دقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث المطرب أبو عن كواليس أغنيته الجديدة "أنت حلوة" خلال حلوله ضيفا على "تليفزيون الخليج 365"، وقال إنه التعاون الأول له مع الملحن محمد النادي، وإنه أحب رحلة الأغنية.

وتابع "أبو" أن باسم عادل كتب كلمات الأغنية، وأنه استأذنه في إضافة تعديل " المصرية.. ست بنات الدنیا دیة" وأنهم رحبوا بالفكرة وأعجبوا بها، بالإضافة إلى إعجاب الجمهور وتفاعلهم مع الأغنية، موضحًا أن الأغنية مقدمة إلى الست المصرية.

وأكد خلال اللقاء: "الست المصرية ليها توليفة مختلفة عن أي ست تانية، الست المصرية بتبقى في ضهر زوجها في السراء والضراء، وأصيلة وجدعة"، مشيرًا أنه لم يتعمد أن يظهر باستايل غنائي مختلف، ولكنه حرص على عمل ما يحبه فقط.

وعن ترجمة الكلمات بـ "الهيروغليفية"، أوضح: "لأن الكليب معمول للست المصرية، واعتزازي بكوني مصري لأن لها مكانة خاصة، فكنا حابين نظهر مصر مودرن ومعاها المصري القديم".

كما ذكر أن الفنانة يسرا كانت "وش الخير" عليه على حد تعبيره لأن شهرته زادت بشكل كبير بعد مشاركتها في أغنية "3 دقات"، مشيرًا أن اسمه الحقيقي محمد أبو العينين، ولكن أصدقائه في المدرسة هم من أطلقوا عليه اسم "أبو".