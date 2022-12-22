شكرا لقرائتكم خبر عن رنا رئيس تطل بالأسود فى كواليس حفل خطوبتها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد الفنانة رنا رئيس للاحتفال بخطوبتها، وظهرت رنا رئيس خلال الاحتفال بفستان أسود اللون، والذى سيحضره أصدقاؤها من داخل الوسط الفني وخارجه.

واحتفلت الفنانة رنا رئيس بخطوبتها على يسرى، شهر نوفمبر الماضى، فى أجواء عائلية بمنزلها متألقة بفستان أبيض وبحضور الفنان حلمي عبد الباقي، وتأتي الخطوبة بعدما تصدرت الفنانة رنا رئيس مؤشرات البحث على موقع جوجل مؤخرًا، وذلك على هامش حلولها ضيفة على برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلى عبر قناة cbc، والذى شهد مفاجأة سارة لها ولمتابعيها، بعدما تمت خطبتها خلال حلوها ضيفة بالبرنامج.

وكشفت منى الشاذلى وقتها كواليس ذلك بتأكيدها أنه خلال التحضير للحلقة، أكدت رنا أنها على وشك إعلان خبر خطوبتها على أحد الشباب من خارج الوسط الفني، وبمساعدة شقيقتها وبعد الحصول على إذن والدتها ووالدة العريس، طلب الأخير عمل مفاجأة لها فى الاستوديو وطلب خطبتها أمام الملايين من مشاهدي البرنامج.

وهو ما تم في جو من المرح والسعادة سيطر على رنا رئيس وخطيبها وأصدقائهما الذين حضروا مع العريس خصيصًا للاحتفال بالخطوبة داخل الاستوديو.

أيضًا شهدت الحلقة تصريحات من رنا رئيس قالت فيها إنها شاهدت الإعلامية منى الشاذلي في أحد الأفراح، فتوجهت إليها وقالت لها، إنها في يوم من الأيام سوف تظهر معها بالبرنامج، موضحة أنها لم تكن معروفة في ذلك الوقت، وشاركت في دور أو اثنين فقط.















