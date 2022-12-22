شكرا لقرائتكم خبر عن بيومى فؤاد بكرسى متحرك ويحمل رامز جلال "البدين" فى بوستر "أخى فوق الشجرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر النجم رامز جلال، البوستر الرسمي لفيلمه الجديد "أخي فوق الشجرة" عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مُعلنًا موعد عرضه بدور العرض السينمائية وذلك في إجازة نصف العام.

وظهر النجم رامز جلال على البوستر هو وتوأمه "البدين"، كما ظهر الفنان بيومى فؤاد على البوستر بكرسى متحرك ويحمل رامز جلال "البدين"، بالإضافة إلى ظهور باقى أبطال العمل، وعلق رامز جلال ، على البوستر قائلاً،:"بسم الله توكلنا علي الله والله المستعان واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر".

وأضاف رامز جلال:"فيلم أخي فوق الشجرة في أجازة نصف العام، وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر".

فيلم "أخى فوق الشجرة" كان يحمل اسم "نصى الحلو" أثناء فترة التصوير قبل تغييره مع بدء عمليات الدعاية، وهو بطولة رامز جلال، نسرين طافش، تارا عماد، حمدي الميرغني، بيومى فؤاد، دينا محسن الشهيرة بـ ويزو، محمد ثروت، وغيرهم من الفنانين إضافة إلى ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.