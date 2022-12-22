شكرا لقرائتكم خبر عن جومانا مراد عن وفاة والدها: أنا حاسة إنى ميتة وأبويا هو اللى عايش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت الفنانة جومانا مراد والدها الذى رحل منذ قليل، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، قائلة: أنا قاعدة جنب بابا بس هالمرة غير كل مرة يابا يمكن لإنها آخر مرة، بس أنا حاسة إنك إنت اللي عايش وأنا اللى ميتة".



وفاة والد جومانا مراد

وتابعت جومانا مراد: "أنت بدار الحق واحنا بدار الباطل، أنت الحقيقة واحنا الكذبة، أنت عند اللي أحن مننا كلنا عليك، فراقك صعب كتير بيوجع يا حبيبي فراقك كسرة قلب وظهر، إنا لله وإنا اليه راجعون الله يرحمك يابا برحمته ويغفر لك ويجعل مثواك الجنة الفردوس الأعلى ويصبرنا على فراقك يا حبيبي والحمد لله على كل حال، أرجو الدعاء لوالدي وقراءة الفاتحة على روحه".

واختتمت جومانا مراد منشورها بتحديد موعد الجنازة والعزاء قائلة: "تقام مراسم العزاء يوم الأحد في مسجد الشرطة في الشيخ زايد، والدفن يوم الجمعة بعد الصلاة في مسجد الشرطة في مقابر أكتوبر".

وكانت النجمة جومانا مراد منشغلة بتصوير مسلسلى"عملة نادرة"، للنجمة نيللى كريم، لتخوض من خلاله سباق دراما رمضان المقبل، والمسلسل يضم مجموعة كبيرة من النجوم بجانب نيللى كريم وجومانا مراد، منهم جمال سليمان وأحمد عيد ومحمد لطفى، من تأليف مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل.

مسلسل "بابا المجال"، حيث تقدم النجمة جومانا مراد دور البطولة النسائية أمام النجم مصطفى شعبان، وإخراج أحمد خالد موسى.

وتعود النجمة جوما مراد للدراما الرمضانية بعد غياب عامين، لانشغالها فى السينما بأكثر من عمل فضلا عن مسلسل 45 حلقة وهو "مفترق طرق".